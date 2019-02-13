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Политика

Спикер НС: Правительство готово обсудить все письменные предложения фракций

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Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня заявил, что правительство готово обсудить письменные предложения фракций, касающиеся программы правительства.

«Правительство готово обсудить все письменные предложения всех фракций, есть предложение сформулировать эти предложения и передать вице-премьеру Мгеру Григоряну», - сказал спикер парламента.

А глава второй по величине фракции парламента - «Процветающей Армении», Гагик Царукян, заявил, что если в программу правительства не будут внесены изменения, фракция не сможет за нее проголосовать, поскольку, по мнению фракции, это не программа экономической революции.

Отметим, что в парламенте уже в течение двух дней проходит обсуждение программы деятельности правительства на 2019-2023 годы. Оппозиция критикует программу за отсутствие в ней конкретных числовых показателей и сроков.

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