Спикер НС: Правительство готово обсудить все письменные предложения фракций

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня заявил, что правительство готово обсудить письменные предложения фракций, касающиеся программы правительства.

«Правительство готово обсудить все письменные предложения всех фракций, есть предложение сформулировать эти предложения и передать вице-премьеру Мгеру Григоряну», - сказал спикер парламента.

А глава второй по величине фракции парламента - «Процветающей Армении», Гагик Царукян, заявил, что если в программу правительства не будут внесены изменения, фракция не сможет за нее проголосовать, поскольку, по мнению фракции, это не программа экономической революции.

Отметим, что в парламенте уже в течение двух дней проходит обсуждение программы деятельности правительства на 2019-2023 годы. Оппозиция критикует программу за отсутствие в ней конкретных числовых показателей и сроков.