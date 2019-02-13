Оппозиционные депутаты призывают Никола Пашиняна не «попрекать» их и не отвечать «с иронией» на их вопросы

Парламентская оппозиция призывает премьер-министра Никола Пашиняна не «попрекать» ее и не отвечать на ее вопросы с иронией, предупреждая: то правительство, которое не прислушивается к голосу оппозиции, обречено на провал.

В частности, депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Ани Самсонян подчеркнула, что оппозиция не виновата в том, он правительство Пашинян представило плохую программу, напомнив премьеру, что он больше не оппозиционный депутат, а руководитель правящей силы.

«Прошу также Вас не попрекать оппозицию, потому что Вы, господин премьер-министр, больше не бывший оппозиционер Никол Пашинян, а находящаяся здесь оппозиция – это для Вас не бывшая коррумпированная власть», - сказала Самсонян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворк Петросян, обращаясь к Пашиняну, подчеркнул, что когда говорят, что в стране плохая ситуация, не нужно под этим понимать, что виноватым в этом считают его, они всего лишь спрашивают, какие шаги собирается предпринять правительство для исправления этой ситуации.

Геворк Петросян также призвал Никола Пашиняна не отвечать на их вопросы с иронией.

Касаясь замечания премьер-министра о том, что гражданин должен совершить экономическую революцию, депутат от оппозиции спросил, как премьер-министр это представляет и что в таком случае должно делать правительство.

«Вы говорите: пусть граждане совершат революцию, а не мы? Гражданин уже, как Вы заверили, совершил свою революцию. Что еще ему сделать? Как гражданин может совершить экономическую революцию, как голодный человек может совершить экономическую революцию? Вы говорите: «человек, прежде всего, у себя в голове должен преодолеть голод и бедность». Теперь, представим, что ваша сестра или брат придут к вам и скажут: «я беден», Вы такой ответ им дадите, скажете: «идите в голове преодолейте бедность, потом увидите, что будет?» – спросил Петросян.

Депутат от ППА заметил, что Пашинян за эти два дня в парламенте, пока представлял программу правительства, сказал больше, чем написано в этой программе. А если премьер-министр думает, что программа должна быть очень лаконичной, то, как отметил Геворк Петросян, можно было в программе правительства ограничиться одним предложением: «Написали бы «Живите с духом, все будет хорошо, у вас нет проблем», ничего другого не написали бы, уважаемый господин Пашинян».

«Терпят провал те правительства, те власти, которые не прислушиваются к голосу оппозиции. Это для власти самый короткий путь к гибели. И судя по Вашим вчерашним и сегодняшним ответам, я начинаю немного скептически смотреть на это. Вы хоть что-то из сказанного оппозицией учтете или нет, чтобы и мы чувствовали себя здесь полезными?», - спросил депутат от ППА.

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Еще один депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан», Геворк Горгисян, в своем выступлении подчеркнул, что после прочтения программы правительства у него сложилось впечатление, что все было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности и свалить вину за будущие неудачи на народ. Более того, Горгисян провел параллели между прежней властью и правительством Пашиняна, сказав, что они представили документ, похожий на программу бывшего премьер-министра Карена Карапетяна.

Горгисян напомнил, что ту программу Пашинян назвал собранием тостов.

«На озвученные вопросы, опасения вы даете такие же уклончивые, а иногда и ироничные, приправленные пренебрежением и попреками ответы. Говорите об устранении суперпремьерской системы, а теперь говорите: «да, нужно устранить, но потом». Мало того, что Служба национальной безопасности и Полиция находятся в подчинении премьер-министра, а Комитет госдоходов – в подчинении правительства, теперь вместо Министерства диаспоры создается должность при премьер-министре», - отметил он.

«От выступлений членов правительства и программы складывается впечатление, что все было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности и свалить вину за будущие неудачи на народ. Республиканцы тоже так говорили: «мы делаем все возможное, но народ виноват, что плохо живет, создает атмосферу застоя». От Ваших ответов на наши вопросы складывается впечатление, что тот же человек, кто писал речи Сержу Саргсяну, Вас информирует о ситуации в стране и каждый день говорит одно и то же: «в стране все прекрасно, люди счастливы, только грязная оппозиция каркает, чтобы в стране случилось что-то плохое», - также сказал Горгисян.