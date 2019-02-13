Cегодня мы ожидаем большей поддержки со стороны ЕС - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне принял специальных послов ЕС по странам Восточного партнерства.

Согласно пресс-службе правительства Армении, в своем вступительном слове премьер-министр Пашинян отметил: «Я рад приветствовать такую представительную делегацию из стран-членов ЕС, главная задача которой заключается в продвижении концепции и прогресса Восточного партнерства.

Партнерство с ЕС имеет огромное значение для Армении, особенно в плане институционального строительства и экономического развития. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) является основным инструментом нашего сотрудничества, и Армения полностью привержена его осуществлению. Это важный стратегический документ, который обеспечивает эффективные механизмы как для нашего партнерства с ЕС, так и для продвижения реформ.

Мы надеемся, что соглашение будет вовремя ратифицировано. Я благодарен тем странам, которые уже завершили этот процесс. В то же время, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас передать нашу просьбу вашим правительствам ускорить процесс ратификации.

Как вы знаете, в прошлом году наша страна и общество прошли через тектонические преобразования, которые привели к победе настоящей демократии. Армянское общество в Армении и Диаспоре полностью вовлечено и поддерживает эти изменения.

Наше правительство стремится укрепить права человека, достичь устойчивой демократии, обеспечить качественное управление, верховенство закона, независимость судебной системы и равные условия для всех политических и экономических деятелей. Это еще более приближает нас к ценностям и стремлениям, которые лежат в основе Восточного партнерства.

Логическим апогеем нашей революции стали внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в декабре прошлого года. Я горжусь тем, что международные наблюдатели оценили выборы как полностью соответствующие стандартам ОБСЕ, назвав их демократическими, свободными, справедливыми и прозрачными. Фактически, это были лучшие выборы, проведенные в Армении с момента обретения независимости.

Завершив политическую трансформацию, наше правительство сосредоточилось на экономических изменениях. Мы должны совершить экономическую революцию. Мы приняли амбициозную программу реформ, направленную на создание реальной конкурентной среды для бизнеса, совершенствование и упрощение законодательного поля, устранение торговых барьеров и привлечение прямых иностранных инвестиций.

В качестве приоритета в настоящее время мы предпринимаем шаги для стимуляции экономики, основанной на технологиях и знаниях. Технологический сектор сегодня является одной из движущих сил нашей экономики. Информационные технологии имеют большой потенциал для развития в Армении. Они становятся одним из наших основных сравнительных преимуществ и могут стать краеугольным камнем нашей экономики в будущем.

В этой связи я хотел бы проинформировать вас, что в Армении пройдет Всемирный конгресс информационных технологий, который состоится 6-9 октября 2019 года в Ереване. В мероприятии примут участие сотни представителей деловых кругов, академики и представители правительств из десятков стран. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать эту информацию вашим правительствам для направления представителей на это мероприятие.

Проведение реформ - сложный процесс, требующий значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов. В этом отношении постоянная финансовая и техническая поддержка ЕС чрезвычайно важна для нас. Мы высоко ценим ее. Но сегодня мы ожидаем большей поддержки со стороны ЕС. Учитывая логику принципа дифференциации достижений «больше за большее», мы считаем, что она должна соответствовать зарегистрированным в Армении демократическим достижениям.

Прошу передать вашим столицам наше послание о том, что поддержка ЕС может ускорить армянские реформы, сделав их более сильными и конструктивными.

Диалог о либерализации визового режима является еще одним важным обязательством для нас. Армения последовательно предпринимает шаги для эффективной реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. И мы надеемся, что государства-члены ЕС должным образом оценят наш прогресс и будут развивать Программу действий по либерализации виз.

Что касается Нагорного Карабаха, я хотел бы проинформировать вас о том, что вчера я встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии господином Тойво Клааром. Мы подробно обсудили конфликт и наши последние встречи с президентом Алиевым».

Специальный посланник по вопросам Восточного партнерства федерального министерства Австрии по Европе, интеграции и иностранным делам Томас Бахсбаум от имени делегации поприветствовал встречу с премьер-министром Армении, которая позволит обсудить эффективную реализацию программы Восточного партнерства и вопросы углубления сотрудничества Армения-ЕС.

«Господин Пашинян, в Армению прибыли представители 16 стран-членов ЕС, чтобы ознакомиться с вашей программой реформ, видением экономической революции и выразить поддержку развитию Армении, которая является членом программы Восточное партнерство. Мы приветствуем мирное проведение демократических изменений в Армении и плавный переход к парламентской системе правления», - отметил он.

Г-н Бахсбаум также приветствовал проведение парламентских выборов в Армении в декабре прошлого года, которые полностью соответствовали критериям демократических выборов и результаты которых в очередной раз свидетельствуют о большом доверии общества к премьер-министру Армении.

Говоря о состоявшихся 9 декабря 2018 года парламентских выборах, Никол Пашинян отметил: «Это были первые свободные, честные, прозрачные и демократические выборы в истории независимой Армении. До этого выборы проводились с нарушениями, фальсификациями. Страница фальсифицированных выборов навсегда закрыта в Армении, и это наша политическая воля. Теперь в нашей повестке - укрепление демократии и внесение изменений в экономику».

Премьер-министр подчеркнул, что целью экономической революции является создание реальных возможностей для людей, местных и иностранных инвесторов, и правительство уже реализует реформы, направленные на улучшение существующих законодательных и институциональных инструментов, а также на внедрение новых инструментов.

Отвечая на вопросы о развитии демократии в Армении, Никол Пашинян подчеркнул: «Демократия является для нас внутренним убеждением, это ценностная ориентация нашего общества, а не внешняя политика или геополитический выбор».

В ходе встречи премьер-министр Никол Пашинян также коснулся демократических вызовов Армении, укрепления демократических институтов, борьбы с коррупцией, успеха процесса реформ, повышения вовлеченности женщин в общественно-политическую жизнь, процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, развития сотрудничества Армения-ЕС, возможностей Армении и партнеров Армении в рамках интеграционных объединений и ряда других вопросов.