Министр обороны: Армения направила гуманитарную миссию в Сирию по письменному запросу властей этой страны

Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня заявил, что Армения направила гуманитарную миссию в Сирию с учетом письменного запроса властей этой страны, таким образом опровергнув слухи о том, что Армения направила в Сирию группу специалистов из 83 человек на основании устной договоренности.

«Была письменная просьба де-факто властей Сирии. Гуманитарная миссия Республики Армения осуществляется в соответствии с буквой закона», - сказал министр обороны.

Министр обороны добавил, что, если было бы необходимо также принять участие в военных операциях, это также было бы сделано в соответствии с законом и после обсуждений, причем также с внепарламентскими силами. «Если возникнут такие обстоятельства, если возникнет необходимость принять участие в военных операциях, Республика Армения сделает это в соответствии с буквой закона», - сказал он.

Давид Тоноян сегодня принял министра обороны Кипра Саваса Ангелидиса. На пресс-конференции, последовавшей за встречей двух министров, Ангелидис ответил на вопросы журналистов.

Министр обороны Кипра – страны-члена Евросоюза, считает, что миссия Армении, имеющей свои принципы относительно мира и стабильности, в Сирии увенчается успехом.

«Я убежден, что такие страны, как Армения имеют свои идеалы и принципы относительно мира и стабильности. Этого достаточно для того, чтобы эта миссия в Сирии стала успешной, таким образом также направив сигналы соседним странам о том, что мы заботимся о нашем народе. С этой точки зрения у нас есть общее понимание вопроса, и это позволит в дальнейшем также защитить Ваше решение об осуществлении миссии в Сирии», - отметил Савас Ангелидис.

В повестке дня встречи министров обороны Кипра и Армении были вопросы военного и военно-технического сотрудничества, представители двух стран подписали программу двустороннего сотрудничества в области обороны на 2019 год.

«Уже есть сотрудничество в сфере военно-воздушных сил, в сфере противовоздушной обороны, боевой подготовки, которая касается подразделений специального назначения. В том числе и участие в учениях и на Кипре, и в Армении. Мы также придаем важность сотрудничеству в новых сферах: это сфера организации обязательной срочной службы, а также есть некоторые договоренности в сфере военной промышленности и военно-технического сотрудничества», - сказал на пресс-конференции министр обороны Армении.