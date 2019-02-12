Более 50 депутатов зарегистрировались, чтобы задать премьер-министру вопросы по программе правительства

Сегодня после почти двухчасового выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте 53 депутата зарегистрировались для того, чтобы задать премьеру вопросы относительно пятилетней программы правительства.

Член оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Ани Самсонян подняла вопрос о включении в программу правительства недостаточного количества экономических показателей. «Вы в своем выступлении отметили, что в этой программе нет экономических показателей, поскольку экономическая активность зависит от поведения граждан, и каждый должен стать экономическим активистом. В качестве единственного объяснения того, почему в программе отсутствует большое количество экономических показателей, прозвучало это, и создалось впечатление, что в случае, если эти экономические показатели не будут достигнуты, ответственность ляжет на экономически неактивных граждан».

На это премьер ответил: «За это ответственность понесет правительство Республики Армения, которое не смогло подвигнуть граждан Республики Армения на экономическую активность».

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Геворк Петросян считает тревожным отсутствие определенности в программе, в частности, тот факт, что в программе не говорится о повышении зарплат ученых, врачей и военнослужащих.

Член фракции «Мой шаг» Тигран Уриханян посетовал на то, что организовать встречу с премьер-министром легче, чем с его подчиненными.

Премьер-министр на это ответил: «Из логики прозрачности также вытекает, что нам особо не о чем разговаривать друг с другом тайно в кабинетах. Удивительные вещи происходят в нашей стране. С одной стороны, говорят, что суперпремьерскую систему нужно упразднить и прочее, а с другой стороны, говорят: почему премьер-министр приходит в парламент, встречается с парламентской фракцией?… Потому что они привыкли, что секретарша водителя заместителя помощника президента с Баграмяна 26, которой выдают премию, звонит и говорит: быстро соберитесь, и парламент быстро бежит туда. В последний раз, когда я был членом совета Национального собрания, и Серж Саргсян пригласил совет парламента на встречу на Баграмяна 25, я публично сделал заявление о том, что совет Национального собрания не должен идти на встречу на Баграмяна 26, чиновник с Баграмяна 26 должен прийти в парламент на встречу с парламентскими силами и фракциями».

Отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Ованнеса Игитяна, Никол Пашинян коснулся нового этапа дела «Никол Пашинян против Армении» в Европейском суде по правам человека, отметив, что действительно возникла беспрецедентная ситуация.