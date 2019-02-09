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Экономика

В антимонопольном плане Армения среди 20 лучших стран мира – Пашинян привел данные Давосского форума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

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По показателям централизованности (монополизированности) рынка, согласно данным Давосского экономического форума, в 2018 году Армения отметила рекордный прогресс на 9 пунктов, оказавшись на 19-м месте.

Такие данные на своей официальной странице в Facebook привел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это означает, что международная общественность признает, что в 2018 году мы добились серьезнейших успехов в борьбе с монополизацией. Этот показатель – серьезнейший сигнал для потенциальных инвесторов, поскольку они могут убедиться, что в антимонопольном плане Армения среди 20 лучших стран мира», - написал он.

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