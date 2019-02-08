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Экономика

Пашинян отметил увеличение объема выданных армянскими банками ипотечных кредитов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

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Объем ипотечных кредитов, выданных армянскими банками в 2018 году, вырос на 20% по сравнению с показателями за предыдущий год. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщил Пашинян, после революции банки выдали столько же ипотечных кредитов, сколько в 2017 году в целом, а банковские проценты постоянно снижаются.

«Темп роста ипотечного кредитования увеличивается под влиянием решений правительства.

В рамках программы «Квартира молодым» в ноябре 2018 рост составил 41% - по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в декабре – 85%. В январе 2019 года рост составил 131% - по сравнению с тем же периодом прошлого года. 131% - это означает, что свободный, правообладающий молодой гражданин связывает свое будущее с родиной, исключительно с собственной родиной», - подчеркнул Пашинян.

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