Обзор прессы за 7 февраля

Газета «Жоговурд» пишет: «На вчерашнем судебном заседании поведение членов группы «Сасна црер» и их сторонников было, мягко говоря, просто отвратительным и крайне нечеловечным. После того, как они отняли жизни трех человек во время захвата территории полка ППС полиции в Ереване, члены «Сасна црер» пытались предстать в суде в качестве героев, оправдывая то, что они совершили, правом на восстание с целью, якобы, спасти родину и даже восстановить свергнутый конституционный строй. Нужно зафиксировать, что хотя после «бархатной» революции мера пресечения в отношении членов «Сасна црер» была изменена и их всех, за исключением двух человек, которые обвиняются в убийстве, выпустили на свободу, все равно члены этой вооруженной группы не осознают всю серьезность того, что они сделали, и даже не предпринимают попыток раскаяться. Наоборот, с воинственным видом они в суде продолжают настаивать на том, что поступили правильно, и гордятся этим».

В онлайн-издании Lragir.am читаем: «Косово, фактически, соглашается ради вступления в ЕС пожертвовать территорией. По странному стечению обстоятельств примерно то же на днях заявил и премьер Молдовы… Косово, Сербия и Молдова являются наиболее реальными кандидатами на вступление в ЕС и НАТО в ближайшие годы. Территориальные споры являются основным препятствием на этом пути, и заявления глав правительств Косово и Молдовы означают, что ради евроинтеграции эти страны готовы пожертвовать спорными территориями… Судя по всему, международное сообщество применяет к конфликтующим странам новый метод – интеграцию в евроатлантические структуры в обмен на урегулирование территориальных споров. Достигнет ли эта политика Азербайджана? Не исключается, что Баку также предложены некие условия для отказа от претензий на Карабах, но пока Азербайджан пытается получить в переговорах все, не заявляя о готовности к уступкам».

Газета «Жаманак» пишет: «Несмотря на то, что после событий 2 октября прошлого года партия «Процветающая Армения» (ППА) вышла из коалиции, некоторые члены партии продолжают успешно занимать свои должности. В частности, зампредседателя ППА Армен Арзуманян является заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий. Другие члены ППА являются заместителями губернаторов или занимают другие должности в государственном аппарате. И в этих условиях возникает логический вопрос – сейчас ППА является полуоппозицией или полувластью?»