Пашинян отметил существенное уменьшение числа жертв ДТП

По сравнению с январем прошлого года в январе этого года число жертв дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В то же время Пашинян подчеркнул: «Правда, количество происшествий и пострадавших в них увеличилось, но также в 2018 году у нас был беспрецедентный рост числа автомобилей».

По словам премьер-министра, статистика учитывает даже самые незначительные ДТП и пострадавших в них, следовательно, важно обращать внимание прежде всего на число жертв. «А в этом плане динамика обнадеживает», - отметил Пашинян.