В Ереване будет установлен памятник жертвам «1 марта»

Установка памятника жертвам трагических событий 1 марта 2008 года, по мнению отца одного из погибших - Армена Фарманяна, Вачагана Фарманяна, отрезвит всех тех, кто попытаются удержать власть, убивая граждан, вышедших на борьбу за свободу.

«Мы хотим, чтобы этот памятник обязательно был создан и установлен, чтобы молодёжь Армении почувствовала, какую понесли утрату, за что понесли, чтобы убийством наших сыновей кровопролитие властей закончилось», - сказал он.

«Для властей это будет урок, чтобы в другой раз не стреляли в народ. Ведь эти молодые люди хотели всего лишь свободы, они боролись во имя свободы», - добавил отец другого погибшего Саргис Клоян.

Вопрос установки памятника уже находится в повестке дня властей. Инициатива принадлежит вице-спикеру Национального собрания Лене Назарян. Несколько дней назад она представила это предложение мэру Еревана Айку Марутяну.

«Мы знаем, что мэр в целом отреагировал положительно, и мы работаем в этом направлении», - сообщила Радио Азатутюн руководитель парламентской фракции блока «Мой шаг» Лилит Макунц.

Предложение лежит на рабочем столе главного архитектора Еревана.

«В данный момент обсуждается, какого тип памятник должен быть установлен: будет ли это в виде отдельной скульптуры или барельефа. И очень важно найти правильное место для установки памятника. В записке было указано, что было бы желательно найти место поблизости от того места, где произошли события, возле здания мэрии, на территории, прилегающей к улице Григора Лусаворича», - пояснил начальник отдела по особому регулированию градостроительной деятельности мэрии Еревана Арбак Варданян.

Желание родителей состоит в том, чтобы памятник был готов к 11-й годовщине преступления «1 марта», но в мэрии считают это невозможным. Вопросов, которые нужно обсудить, много, и это займет месяцы.

«Представляя объем работы, в эти сроки выполнить подобную организационную работу нереально. Нужно, как минимум, два-три месяца, чтобы программа была реализована. Должны быть выполнены эскизные предложения, после чего вопрос должен быть представлен на обсуждение Совета старейшин Еревана, а после одобрения уже начнутся собственного проектно-расчётные работы», - сказал Варданян.

Родственники погибших предложили установить памятник на отрезке улицы Григора Лусаворича, по соседству со зданием мэрии, поскольку там развивались главные события. Именно туда, к памятнику Мясникяну, все прошедшие 10 лет в годовщину «1 марта» граждане и оппозиционеры несли цветы.

Несколько недель назад с призывом установить памятник, увековечивающий память 10 жертв «1 марта», выступила партия «Армянский национальный конгресс». Она также предложила на законодательном уровне объявить 1 марта «днём памяти жертв 1 марта 2008 года и днём общенационального протеста против государственного террора и репрессий», организовать публичные массовые мероприятия, посвящённые дню памяти.