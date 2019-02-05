Чавушоглу: Армянская община Стамбула в вопросе избрания Армянского патриарха Константинополя должна «ещё немного потерпеть»

Как сообщает стамбульская газета «Акос», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне в Анкаре на встрече с патриаршим представителем в Западной Европе, официальным представителем Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Ватикане, архиепископом Хажаком Парсамяном заявил, что армянская община Стамбула в вопросе избрания главы Армянского патриархата Константинополя должна «еще немного потерпеть».

На встрече, в ходе которой обсуждался вопрос избрания нового Армянского патриарха Константинополя, также присутствовал местоблюститель Армянского патриарха Константинополя архиепископ Арам Атешян и директор отдела межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина архимандрит Шаге Ананян.

Архиепископ Хажак Парсамян в беседе с газетой «Акос» отметил, что идея этой встречи принадлежала Католикосу всех армян, подчеркнув, что целью инициативы является не вмешательство в этот вопрос, а содействие его решению.

Архиепископ подробно рассказал о том, как была организована встреча с министром иностранных дел Турции: «Патриарх выразил пожелание, чтобы я представил турецкой стороне его мнение по этому вопросу. Во время своего пребывания в Риме я встретился с послом Турции и передал ему это желание. Посол отреагировал положительно и сказал, что передаст министру эту просьбу. Позже он позвонил мне и сообщил, что министр назначил дату встречи. Я рассказал об этом Католикосу Гарегину Второму».

Подводя итоги продлившейся в течение часа встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чвушоглу, архиепископ отметил: «Министр принял нас очень тепло, и я чётко заявил, что моя цель - не вмешиваться извне, а выразить нашу обеспокоенность и понять, чем мы можем быть полезны. Министр отметил, что это внутренний вопрос и государство также хочет провести выборы патриарха, но для этого необходимо ещё немного потерпеть. Я почувствовал, что его слова были искренними».

Архиепископ Хажак Парсамян добавил, что у него сложилось впечатление, что государство хочет, чтобы этот процесс прошёл по возможности мирно и не вызвал напряжённости внутри общины.

В течение последнего десятилетия вопрос избрания нового Армянского патриарха Константинополя остаётся в повестке дня армянской общины Стамбула. Патриарх Месроп Матуфян с 2008 года неизлечимо болен и фактически не может выполнять свои обязанности. Турецкие власти, однако, не дают разрешения на проведение выборов нового патриарха на том основании, что Месроп Матуфян всё ещё жив, его проблемы со здоровьем не являются основанием для признания его патриаршего места вакантным, следовательно, необходимых условий для выборов нет.