Осужденный за диверсию азербайджанец вышел на свободу после отбывания наказания

Официальный Степанакерт освободил азербайджанца, осужденного за попытку диверсии.

Генеральная прокуратура Нагорного Карабаха сообщает, что приговоренный к двум годам лишения свободы Эльнур Эльман оглы Гусейнзаде после отбывания наказания вышел на свободу. Не сообщается, был ли он передан Азербайджану.

Гусейнзаде был задержан 1 февраля 2017 года в направлении села Талиш. Официальный Степанакерт настаивает на том, что Гусейнзаде 1995 года рождения является военнослужащим азербайджанской армии и был задержан в момент совершения диверсии.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана заверяло, что Эльнур Гусейнзаде был демобилизован по причине периодического нарушения военной дисциплины и больше не служит.