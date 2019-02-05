Редактор азербайджанского информагентства Turan командирован в Армению

Азербайджанское информационное агентство Turan сообщает, что редактор агентства Шаин Гаджиев был командирован в Армению для подготовки серии репортажей и интервью на тему карабахского урегулирования и ситуации в регионе.

Согласно источнику, в ходе посещения Еревана редактор Turan провёл серию встреч с представителями политических партий и экспертов.

Turan, считающееся одним из немногих независимых азербайджанских информагентств, сообщает также, что поездка Гаджиева в Армению была согласована с соответствующими органами Азербайджана и Армении. Так, МИД Армении выдал журналистскую аккредитацию Гаджиеву и сопровождающим его ассистентам из Грузии и России.

Отметим, что эту информацию сегодня в ходе пресс-конференции подтвердила также пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Она отметила что визит направлен исключительно на журналистскую деятельность и что армянская сторона никогда не создавала каких-либо препятствий для деятельности журналистов.

А советник президента Армении Теван Погосян написал на своей странице в Facebook: «Я только что дал новое интервью журналисту информационного агентства Turan Шаину Гаджиеву, который находится в Ереване. Надеемся, что, как и было обещано, искажений слов и мыслей не будет».