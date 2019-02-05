Freedom House: Армения – среди стран, зафиксировавших в 2018 году наибольший прогресс с точки зрения демократии

Авторитетная правозащитная организация Freedom House в своём очередном докладе Freedom in the World, посвященном демократии в мире, причислил Армению в ряду тех немногочисленных стран, которые в прошлом году зафиксировали наибольший прогресс и должны удостоиться особого внимания в этом году.

«В евразийском регионе, где неуступчивые элиты продолжали злоупотреблять своими рычагами, чтобы оставаться у власти, Армении удалось зафиксировать прорыв, отправив в отставку не пользовавшегося широкой популярностью президента Сержа Саргсяна и избрав нового, настроенного на реформы премьер-министра и правительство», - отмечает авторитетная организация.

«Весной 2018 года армяне вышли на улицы, протестуя против Сержа Саргсяна, который пытался обойти ограничения президентского срока и продлить свое правление, став премьер-министром. К удивлению многих, во время отставки Саргсяна мирные акции протеста достигли своего апогея, что привело к избранию лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром. Блок Пашиняна «Мой шаг» одержал решительную победу на внеочередных выборах в декабре, проложив путь к системным реформам, - говорится в докладе - После декабрьских выборов новое реформистское большинство парламента пообещало повысить прозрачность и подотчётность в борьбе с коррупцией и злоупотреблением властью».

Рассматривая процессы в Армении в более широком контексте, организация отмечает, что это был яркий луч, пробившийся сквозь мрачные тучи, сгустившиеся над демократией в мире. «В ситуации, когда в странах, уже признанных несвободными, авторитарные диктаторы ещё больше усиливали репрессии, и даже в государствах с устоявшейся демократией популистские силы расшатывали фундаментальные принципы, Армения, наряду с несколькими другими странами, показывает, что демократия по-прежнему остаётся основным средством сохранения подотчётности чиновников и улучшения жизни. В Анголе, Малайзии, Армении политики неожиданно отреагировали или вынуждены были неожиданно отреагировать на общественное требование демократических реформ, констатировав, что народы не отказываются от борьбы за свободу, достоинство и подотчётность, даже когда успех кажется нереальным», - говорится в докладе.

В целом, оценив уровень демократии по 25 различным критериям, Freedom House зафиксировал в Армении прогресс в 6 баллов. Причём, Армения на этот раз получила 50 из 100 возможных баллов, вместо 44 - в предыдущем году. Это, по мнению экспертов, один из самых значительных прогрессов в мире. Вместе с тем, Армения продолжает оставаться в группе частично свободных стран вместе с Грузией, Украиной и Молдовой.

Приветствуя достигнутый в прошлом году прогресс, Freedom House, в то же время, подчёркивает, что Армения входит в число тех стран, которые в этом году должны оставаться в центре внимания международного сообщества.

«Внешняя помощь этим странам должна стать приоритетом и поощрять демократические изменения, которые нацелены на укрепление достижений, реагирование на вызовы и предотвращение регресса. Последовательность и предсказуемость в вопросе финансирования и дипломатического вмешательства имеют решающее значение для достижения длительного прогресса в этих странах, находящихся в переходном периоде», - отмечает международная организация.

Среди охваченных докладом 195 стран самые высокие оценки получили Норвегия, Швеция, Финляндия, а самые низкие – Сирия, Южный Судан, Туркменистан, Северная Корея, Таджикистан и Узбекистан.