Мнацаканян поясняет берлинское заявление Пашиняна

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня в ответ на вопрос журналистов пояснил заявление премьер-министра Никола Пашиняна, сделанное в ходе визита в Германию, о том, что в карабахском конфликте есть три стороны.

По словам Зограба Мнацаканяна, следует обращать внимание не на словосочетания, а на суть.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Пашинян говорил о трёх сторонах, вовлечённых в карабахский конфликт. «Что касается самого урегулирования, думаю, страны-сопредседатели, а также международное сообщество четко зафиксировали, что решение проблемы - это вопрос повестки трёх сторон, вовлечённых в конфликт. И международное сообщество не может вместо этих трёх сторон разрешить конфликт».

На настойчивые вопросы журналисто о том, кто эти стороны конфликта, Мнацаканян ответил: «Прошу вас больше обращать внимание на суть. Потому что, если вы цепляетесь за словосочетания... Г-н Пашинян сказал то, что сказал... Есть три стороны. Армения играет свою роль, Армения является гарантом безопасности Карабаха, Армения участвует в переговорах, Армения продолжит все это делать».

На прошлой неделе МИД Азербайджана отреагировал на заявление Никола Пашиняна о том, что его правительство не может даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Официальный Баку назвал эту логику Пашиняна непонятной, заявив, что «краеугольным камнем переговоров, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод армянских вооруженных сил с оккупированных ими территорий Азербайджана».

«В данной связи возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию г-на Пашиняна как его отказ от переговоров?» - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ответ на это заявление подчеркнул, что Армения продолжает свою работу.

На вопрос, когда запланирована официальная встреча Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым, Зограб Мнацаканян ответил коротко: с официальной встречей спешить не будем. «Очень важно продолжать строить этот процесс так, чтобы мы могли надеяться на получение результата. Вопросы сроков имеют значение, но в первую очередь надо быть уверенными в том, что следующий шаг подготовлен так, чтобы мы могли сохранить динамику», - отметил он.

На вопрос Радио Азатутюн о том, сохраняется ли эта конструктивная атмосфера, глава МИД ответил: «Надеюсь, что я не ошибаюсь в том, что сохраняется».

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян сегодня пришел в парламент по приглашению оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения»). Около двух часов обсуждались вопросы, связанные с урегулированием карабахского конфликта.

Глава фракции Эдмон Марукян не стал раскрывать скобки, однако подчеркнул, что министру они также задали вопрос, связанный с заявлением Никола Пашиняна о том, что в карабахском конфликте есть три стороны.

«Прозвучал вопрос, он ответил на вопрос, - сказал Марукян. – Что имеет в виду премьер-министр, нужно спросить у премьер-министра. Я говорю то, что сказал министр. Это следует воспринимать следующим образом: Армения играет свою роль в конфликте, эта роль – быть гарантом безопасности».

На вопрос Радио Азатутюн, получили ли они ответ на свой вопрос о том, чем обусловлена активизация в процессе урегулирования карабахской проблемы, Марукян ответил: «Мы получили ответы на вопросы о том, что происходит и какие проводятся обсуждения. А почему имеет место активизация, такого вопроса у нас нет. Потому что ясно, что должна быть активизация, потому что после произошедшей в Армении революции, после парламентских выборов этот вопрос не мог не стать предметом обсуждения. Я всегда говорил, что контакты лучше, чем стрельба друг в друга».