На армянскую АЭС доставлен турбогенератор

Госкорпорация «Росатом» осуществила поставку турбогенератора на Армянскую АЭС.

Это уже второй турбогенератор, который поставляется на ААЭС в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции, который реализует АО «Русатом Сервис», входящее в структуру Госкорпорации.

Согласно сообщению «Росатома», оборудование нового поколения позволит повысить эффективность станции и увеличить выработку электроэнергии. Первый был доставлен в 2017 году и уже заменил отработавший свой ресурс турбогенератор, который проработал на станции с конца 1970-х годов.

«После модернизации оборудования на ААЭС, которая предполагает также замену турбин, трансформаторов, СПП, конденсаторов, восстановление градирен, при том же объёме расходуемого топлива мы будем вырабатывать энергии примерно на 40 МВт больше нынешнего уровня.

Увеличение КПД даст возможность снизить затраты на единицу вырабатываемой электроэнергии, что крайне важно для стабилизации отпускных цен», - отметил генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян.

Установка второго турбогенератора будет осуществлена в 2019 году, в рамках комплекса монтажных и пуско-наладочных работ в машинном зале станции (по общему проекту модернизации систем генерации электроэнергии). Эти работы стартовали в апреле 2018 года и продлятся до конца 2019 года. Параллельно с работами в машинном зале в 2019 году начнутся работы по повышению безопасности основных систем станции.

«Все необходимое оборудование для проведения модернизации ААЭС в 2019 доставляется или уже доставлено на ААЭС. Монтаж и наладку всего оборудования и систем мы планируем осуществить в установленные сроки», - отметил заместитель директора по управлению проектами «Русатом Сервис», руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны Владимир Бредов.

Основными задачами проекта по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС являются восстановление ресурса и продление работы станции до 10 лет, повышение уровня безопасности и эффективности АЭС. Все работы по проекту будут завершены к концу 2021 года.

Армянская АЭС, единственная в закавказском регионе. В эксплуатации находится 2-й энергоблок, который обеспечивает около 40% потребляемой в Армении электроэнергии, отмечается в сообщении.