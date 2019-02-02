Армения предоставит Грузии 30 тыс. доз вакцины против кори - министр

Армения предоставит Грузии в качестве помощи 30 тыс. доз противокоревой вакцины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, целью этого решения является содействие соседней стране в более эффективной и быстрой борьбе с вспышками кори, поскольку «болезнь не знает границ».

«Вчера я разговаривал со своим грузинским коллегой Давидом Сергеенко по поводу случаев вспышек кори в Грузии. Он сообщил, что по положению на сегодняшний день зарегистрировано 1028 новых случаев, что в основном обусловлено отказами от прививок детей в 90-х годах. Я также узнал, что число ежедневно регистрируемых случаев сократилось с 50-60 до 35-ти, благодаря проведенным в Грузии противоэпидемиологическим мероприятиям, в числе которых – интенсивные прививки населения в возрасте 20-40 лет», - отметил Торосян.

Министр добавил, что к счастью, в Армении последний раз локальный случай заражения корью был зафиксирован в 2007 году, благодаря высокому уровню вакцинации против кори. «Последний завезенный извне случай зарегистрирован в декабре 2018 года у прибывшего из России пассажира и вновь не распространился по стране», - подчеркнул Торосян.

Он призвал население получить все полагающиеся национальной программой иммунизации прививки, а в случае жалоб - обратиться к врачу.

В другом посте на Facebook глава Минздрава сообщил, что он подписал указ о повышении размера зарплат на 15-20% медработникам амбулаторий и поликлиник.

«Это уже второе повышение зарплат за последние полгода, в результате чего зарплата 10 тысяч медработников в этом звене в общей сложности повышается на 30-40%», - отметил Арсен Торосян.