Фактор смертности в мире N2

“Big Data” – шаг в сторону “журналистики данных”. Она возникла еще полтора века назад, но стала особенно актуальной в эпоху цифровой революции, с её взрывным ростом объёмов доступной информации.



Переработать большие массивы статистики и других данных, чтобы в итоге представить суть происходящего в простых форматах, и есть задача этого жанра. График может быть более информативным, чем несколько страниц текста – и убедительнее.​

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