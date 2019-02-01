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Фактор смертности в мире N2

“Big Data” – шаг в сторону “журналистики данных”. Она возникла еще полтора века назад, но стала особенно актуальной в эпоху цифровой революции, с её взрывным ростом объёмов доступной информации.

Переработать большие массивы статистики и других данных, чтобы в итоге представить суть происходящего в простых форматах, и есть задача этого жанра. График может быть более информативным, чем несколько страниц текста – и убедительнее.​
Онкологические заболевания (их более 100) являются второй из основных причин человеческой смертности в мире &ndash; после сердечно-сосудистых заболеваний (более 30% от всех смертей), напоминает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Они возникают в результате взаимодействия генетических факторов человека и трех категорий внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое или ионизирующее излучение); химические канцерогены (такие как асбест, компоненты табачного дыма, загрязнители продуктов питания и воды); биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями и паразитами).
1 Онкологические заболевания (их более 100) являются второй из основных причин человеческой смертности в мире – после сердечно-сосудистых заболеваний (более 30% от всех смертей), напоминает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Они возникают в результате взаимодействия генетических факторов человека и трех категорий внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое или ионизирующее излучение); химические канцерогены (такие как асбест, компоненты табачного дыма, загрязнители продуктов питания и воды); биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями и паразитами).
В 2018 году в мире зарегистрировано 18,1 млн новых случаев онкологических заболеваний, от них умерли 9,56 млн человек &ndash; по данным Международного агентства по изучению рака&nbsp;(Global Cancer Observatory - GCO). Почти 70% всех случаев смерти от рака приходится на страны с низким и средним уровнем доходов населения.&nbsp;Показатель онкозаболеваемости в России ненамного выше среднемирового, тогда как уровень смертности от рака &ndash; один из самых высоких среди стран G20.
2 В 2018 году в мире зарегистрировано 18,1 млн новых случаев онкологических заболеваний, от них умерли 9,56 млн человек – по данным Международного агентства по изучению рака (Global Cancer Observatory - GCO).
Почти 70% всех случаев смерти от рака приходится на страны с низким и средним уровнем доходов населения. Показатель онкозаболеваемости в России ненамного выше среднемирового, тогда как уровень смертности от рака – один из самых высоких среди стран G20.
ВОЗ: примерно в 1/3 всех случаев смертность от рака в мире обусловлена 5 основными факторами риска: &nbsp;избыточный вес тела; нехватка фруктов и овощей в рационе питания; малоподвижный образ жизни; табак и алкоголь.
3 ВОЗ: примерно в 1/3 всех случаев смертность от рака в мире обусловлена 5 основными факторами риска:  избыточный вес тела; нехватка фруктов и овощей в рационе питания; малоподвижный образ жизни; табак и алкоголь.
В России в 2017 году, по данным портала Oncology.ru, новых случаев злокачественных новообразований было зарегистрировано на 3% больше, чем годом ранее (и на 27% больше, чем было в 2007 году). А в целом на учете в онкологических учреждениях к началу 2018 года состояли 3,63 млн человек &ndash; это почти 2,5% общей численности населения страны. Еще на 1-ой стадии эти новообразования были выявлены в 29,8% случаев, на 2-ой стадии - 25,8%, на 3-ей &ndash; 18,8%, на 4-ой &ndash; 20,2%.
4 В России в 2017 году, по данным портала Oncology.ru, новых случаев злокачественных новообразований было зарегистрировано на 3% больше, чем годом ранее (и на 27% больше, чем было в 2007 году). А в целом на учете в онкологических учреждениях к началу 2018 года состояли 3,63 млн человек – это почти 2,5% общей численности населения страны.
Еще на 1-ой стадии эти новообразования были выявлены в 29,8% случаев, на 2-ой стадии - 25,8%, на 3-ей – 18,8%, на 4-ой – 20,2%.

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