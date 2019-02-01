Официальный Ереван надеется начать переговоры с ЕС о либерализации визового режима - Пашинян

Официальный Ереван надеется в ближайшее время начать переговоры с Евросоюзом по вопросу либерализации визового режима. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Берлине после продлившихся более часа переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ангела Меркель, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, не намерен ли Берлин приложить усилия в направлении либерализации визового режима с Арменией и вообще содействовать увеличению помощи Армении со стороны Евросоюза с учётом формулы ЕС «больше за большее» и произошедшие в Армении изменения, сказала, что уже известно, что эта помощь будет увеличена и в этом году Армения получит от Евросоюза большую сумму.

«Да, это так, мы уже оказываем содействие. Евросоюз через г-на Хана [комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан – ред.] уже четко выразил свою поддержку, и мы не хотим вмешиваться во внешнюю политику МИД. Армения, как независимое государство, сама решает, с какой страной ей развивать отношения. У нас уже есть соглашение, по которому мы можем развивать наши отношения», - отметила Меркель.

Пашинян, в свою очередь, добавил, что, по его мнению, последний визит комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в Армению дал четкий ответ на этот вопрос: «Представители Евросоюза уже сказали, что собираются увеличить объемы предоставляемой Армении помощи. В этом плане очевидно, что в отношениях Армении с Евросоюзом и со странами-членами Евросоюза установлена очень хорошая, партнёрская атмосфера. Я не думаю, что в этом плане у нас будут препятствия. По сути, в Армении действительно происходят значительные демократические развития, и нет никаких сомнений в том, что эти развития продолжатся, независимо от наличия или отсутствия внешней помощи, потому что демократия – это выбор нашего народа, система ценностей нашего народа, что зафиксировали также последние выборы».

«Очень важно, что в этом смысле перед нами с какой-либо стороны не ставится вопрос геополитического выбора в контексте демократии. Это означает, что реформы будут осуществляться с большим успехом, в более благоприятной среде. Мы поддерживаем прямые и открытые отношения с нашими партнерами как из ЕАЭС, так и из ЕС. Так что, полагаю, как говорится, мяч находится на половине поля правительства Армении. И мы должны суметь более эффективно осуществлять нашу повестку реформ, будучи уверенными в том, что у нас будет поддержка наших партнеров как из ЕС, так из ЕАЭС», - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян подчеркнул, что очень важно, чтобы Армения была всё более и более привлекательной страной для собственных граждан, добавив, что в 2018 году, впервые за много лет, число вернувшихся в Армению граждан превысило число покинувших её.

«Нам нужно провести в стране такие институциональные реформы, чтобы Армения не считалась, так сказать, страной-поставщиком беженцев. Развития этого года показывают, что мы уверенно движемся в этом направлении, и, конечно, в плане наших обсуждений, переговоров и развития отношений я надеюсь, что нам удастся создать более благоприятные условия для достижения успеха в вопросе либерализации визового режима с Евросоюзом», - подчеркнул премьер.

Был также затронут нагорно-карабахский конфликт. Ангела Меркель с похвалой отозвалась о Николе Пашиняне, сказав, что в этом направлении он предпринимает смелый шаги.

«Хорошо, если люди говорят друг с другом, но обе стороны должны быть готовы, за словами должны последовать определенные действия. Считаю, что г-н премьер-министр предпринимает смелые шаги, но это требует того, чтобы другая сторона также продемонстрировала готовность к подобным смелым шагам», - отметила Меркель.

А премьер-министр Пашинян уточнил, что, говоря о храбрости, канцлер Германии, предположительно, имела в виду, его заявления о том, что любой вариант урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана и что он больше не будет вести переговоры от имени Степанакерта. Премьер-министр Армении подчеркнул, что пока со стороны Азербайджана на эти заявления не последовало адекватной реакции.

«Я хочу пояснить, о каких храбрых шагах идёт речь, а также зафиксировать это, потому что это действительно очень важная характеристика ситуации в переговорном процессе. Я несколько месяцев назад в парламенте Армении сделал заявление, которое считаю очень важным. Я сказал, что любой вариант урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлемым для народа Армении, для народа Карабаха и для народа Азербайджана. И я надеялся, что за этим заявлением последует аналогичное заявление с азербайджанской стороны, но, к сожалению, ни один чиновник с азербайджанской стороны даже не сказал, что решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении и народа Карабаха. Я считаю, что история этого заявления ясно показывает ситуацию, в которой мы оказались в переговорном процессе. И до тех пор, пока от Азербайджана нет адекватных заявлений, мы, к сожалению, не можем надеяться, что сможем двигаться в этом направлении», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также добавил, что Армения привержена логике исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Я хочу отметить, что в ходе наших обсуждений я четко заявил, что как премьер-министр Республики Армения я могу вести переговоры от имени Республики Армения, но я не могу вести переговоры от имени Карабаха по той простой причине, что народ Нагорного Карабаха не участвовал в наших выборах и не голосовал за меня. У них есть свой президент, парламент, правительство. И в переговорном процессе от имени народа Карабаха должны говорить представители, избранные народом Карабаха», - подчеркнул Никол Пашинян.

Стороны с удовлетворением подвели итоги этой встречи. И Меркель, и Пашинян подчеркнули, что у Берлина и Еревана есть большие перспективы в плане экономического сотрудничества.