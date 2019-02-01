«Экономическая революция и искоренение бедности являются приоритетами нашего народа» - Пашинян

Как и Германия семь десятилетий назад, сегодняшняя Армения переживает демократические преобразования. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня с речью в немецком Фонде Конрада Аденауэра.

Премьер-министр подчеркнул, что в прошлом году в Армении произошли исторические изменения.

«Мы восстановили демократию, которая была искажена со времён, когда мы восстали против коммунистического режима. Сегодня я горжусь тем, что демократия в Армении больше не подвергается опасности, - сказал Пашинян и продолжил: - Эти последние выборы укрепили наши достижения и доказали, что наш народ не видит альтернативы демократии. Политические силы, представляющие Новую Армению, одержали победу. Силы, представляющие бывшую политическую элиту, были отвергнуты подавляющим большинством. Армянский избиратель отверг всех тех, чьи имена были связаны с коррупцией, ограничениями фундаментальных свобод, плохим управлением, экономической неэффективностью и стагнацией. Вместо этого он отдал свой голос обществу, основанному на глубокой трансформации, верховенстве закона и подотчетном управлении. За наши демократические достижения журнал “The Economist” признал Армению страной года».

«Действующее правительство обладает беспрецедентной легитимностью и общественным доверием».

Пашинян отметил, что сегодня действующее правительство обладает беспрецедентной легитимностью и общественным доверием.

«Согласно одному из последних опросов, более 70 процентов нашего общества уверены, что страна движется в правильном направлении. С одной стороны, этот беспрецедентный уровень доверия обязывает нас предпринять решительные шаги в направлении реформ, и в этом отношении мы не имеем права на неудачу. С другой стороны, общественное доверие дает нам уникальную возможность использовать наши достижения для укрепления нашей демократии и защиты будущего демократии в нашей стране. Мы считаем, что следующим шагом в процессе трансформации должно стать превращение наших политических достижений в экономические. Другими словами, мы должны совершить экономическую революцию. Демократия и экономическое развитие в нашем обществе имеют тесные интерактивные связи, - сказал премьер, подчеркнув: - Экономическая революция и искоренение бедности являются приоритетами нашего народа».

«Как нам достичь этой цели? Ответ, хотя и прост, но не легкий. Одной из основных предпосылок является создание благоприятных условий для свободного и неограниченного использования предпринимательского и интеллектуального потенциала нашего народа. Мы приняли и уже начали реализацию амбициозной повестки реформ. В частности, в настоящее время мы предпринимаем радикальные шаги для борьбы с коррупцией, ликвидации монополий, обеспечения равных условий для всех экономических и политических субъектов и создания независимой судебной системы. Для того, чтобы добиться успеха в осуществлении этих реформ, мы развиваем наши экономические и политические институты», - сказал Пашинян.

«Как стране с переходной экономикой, нам необходима дополнительная поддержка»

Премьер-министр Армении подчеркнул, что институциональные изменения - сложный процесс для любого правительства и общества. Это требует значительных ресурсов - как финансовых, так и интеллектуальных.

«Мы полны решимости двигаться вперед в этом направлении. Тем не менее, как и любой другой стране с переходной экономикой, нам также необходима дополнительная поддержка для ускорения реформы.

В этом контексте я хотел бы обратить ваше внимание на известный факт: ни одна из бывших советских республик не смогла модернизировать институты без финансовой и технической помощи. Армения не является исключением. Более того, помимо вызовов, присущих постсоветским странам, Армения с первых дней независимости столкнулась с рядом проблем. Отсутствие доступа к морю является неблагоприятным географическим обстоятельством. Транспортная блокада, которая длилась около 30 лет и была преднамеренным политическим шагом, создала серьезные, а иногда и непреодолимые препятствия для экономического развития нашей страны. Энергетическая безопасность - это еще одна проблема для нас. В конце концов, наследие прошлого привело к созданию недружественной в плане безопасности обстановки, которая может перерасти в экзистенциальную угрозу. В этой связи партнерство с ЕС имеет большое значение для нашей повестки реформ», - - сказал Пашинян, отметив, что трудно переоценить важность помощи ЕС Армении в последние четверть века.

«Финансовая и техническая помощь ЕС может ускорить и усилить реализуемые в Армении процессы»

«Мы полны решимости идти вперед по пути реализации реформ. Мы сделаем это, независимо от трудностей и обстоятельств. Тем не менее, финансовая и техническая помощь ЕС может ускорить и усилить реализуемые в Армении процессы, - сказал премьер и продолжил: - Здесь я хочу подчеркнуть важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом (CEPA). Его реализация может в значительной степени способствовать развитию наших институтов. CEPA, по сути, является стратегической программой развития нашей страны и может стать одним из краеугольных камней нашей программы реформ».

Премьер-министр отметил, что Армения хочет углубить экономические отношения со странами-членами ЕС.

«Германия является одним из наших основных доноров и основных торговых партнёров. Мы сотрудничаем во многих областях, в том числе в сферах информационных технологий, энергетики, туризма, культуры, образования, науки и др. Мы привержены укреплению наших связей и изучению новых перспектив экономического сотрудничества», - сказал премьер.

«Новая демократическая Армения предоставляет большие возможности для и инвестиций»

По заверению Никола Пашиняна, новая демократическая Армения предоставляет большие возможности для торговли и инвестиций.

«Помимо текущих институциональных реформ, у нас есть несколько других преимуществ. Армения является членом Евразийского экономического союза, что подразумевает свободный доступ к рынку в 180 миллионов человек и беспрепятственное действие соглашений о свободной торговле с несколькими странами мира. В то же время у нас есть торговый режим GSP+ с Европейским союзом, который, как я уже отметил, вскоре будет дополнен CEPA. Это одно из наших основных сравнительных преимуществ: Армения может сыграть ключевую роль в качестве экономического моста, соединяющего рынки Европейского союза и Евразийского экономического союза», - сказал он.

«За последние 7 лет технологическая сфера выросла в 5 раз».

Говоря о о перспективах экономического сотрудничества, армянский премьер подчеркнул, что технологическая сфера в Армении быстро растёт и темпы этого роста беспрецедентны.

«За последние семь лет отрасль выросла в пять раз. ИТ-сфера становится одной из движущих сил нашего экономического роста с огромным потенциалом для дальнейшего развития. Унаследованная от СССР традиционно сильная школа математики, физики и технических наук является основной гарантией успеха Армении в этой области. Тем не менее, я убежден, что армянская революция, которая создала благоприятные условия для неограниченного проявления таланта нашего народа, внесёт существенный вклад в технологическое развитие нашей страны», - сказал Пашинян, отметив, что свобода, дух творчества и инноваций взаимосвязаны.

«Новое правительство Армении считает технологическую сферу приоритетной, потому что мы считаем её локомотивом нашей экономической революции и краеугольным камнем будущей экономики Армении», - подчеркнул глава правительства.

Пашинян ещё раз подтвердил, что сотрудничество с ЕС и его государствами-членами важно для демократической Армении.

«В то же время, я думаю, что Европа, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы иметь стабильного, демократического партёра в нестабильном регионе Южного Кавказа в лице экономически развивающейся и прогрессивной Армении, с которой у неё общие европейские ценности», - заключил премьер-министр Армении.