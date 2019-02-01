США намерены углублять связи с Арменией в сферах обороны и безопасности

Соединённые Штаты Америки намерены углублять связи с Арменией в сферах обороны и безопасности. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер на приёме, состоявшемся 29 января в посольстве Армении в Вашингтоне по случаю 27-й годовщины формирования Вооружённых сил Армении.

Купер пояснила, что в ближайшем будущем посетит Ереван, чтобы обсудить перспективы углубления отношений.

«От имени Министерства обороны США хочу выразить нашу благодарность за тот вклад, который Вооружённые силы Армении внесли в международные операции и миротворческие миссии по всему миру. Готовность Армении содействовать проводимой в Афганистане миротворческой миссии имеет важное значение с точки зрения наших общих усилий, цель которых – обеспечить мир и безопасность для народа Афганистана, - сказала Купер и добавила: - В дополнение к этому, участие 40 военнослужащих Армении в проводимой в Косово миссии НАТО причисляет Армению к первой пятерке стран, не являющихся членами НАТО, но принимающих участие в этой важной миссии, и это существенно в деле обеспечения безопасности и стабильности на Западных Балканах».

Затем высокопоставленный представитель Пентагона обратилась к сотрудничеству Вооружённых сил Армении с Национальной гвардией американского штата Канзас.

«Я также очень горда тем, что могу отметить 15-летнее сотрудничество ВС Армении с Национальной гвардией Канзаса. Это крепкое сотрудничество в оборонной сфере является основой двустороннего сотрудничества, которое расширило возможности Армении в плане сотрудничества с НАТО, содействуя дальнейшим реформам в оборонной сфере, а также улучшению кризисного управления», - сказала заместитель помощника министра обороны США.

В своем выступлении Лора Купер подчеркнула: «Заместитель министра обороны США Кэти Уилбаргер и президент Армении Армен Саркисян в июне прошлого года в Конгрессе вместе с конгрессменами-членами комитета по армянским вопросам Конгресса приняли участие в мероприятии, посвящённом 100-летию армяно-американских отношений. Это показывает готовность Армении иметь с Соединёнными Штатами значительные и эффективные отношения. Я рассчитываю, что в ближайшем будущем приеду в Ереван и получу от властей Армении информацию о том, как мы можем углублять связи между нашими двумя странами в сферах обороны и безопасности».