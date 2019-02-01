Пашинян удовлетворен результатами переговорами с Меркель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян удовлетворен результатами переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Пашинян заявил на пресс-конференции по итогам встречи в пятницу.

«Мы можем констатировать, что, по крайней мере, на данный момент я удовлетворен результатами наших обсуждений, результатами переговоров, и мы можем констатировать, что не только не существует препятствий для дальнейшего развития отношений между Арменией и Германией, но, похоже, существует взаимный интерес к тому, чтобы придать новый импульс этим отношениям, и я убежден, что так оно и будет», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что стороны обсудили широкий круг двусторонних вопросов, в том числе тему экономического сотрудничества.

«Мы констатировали, что уже сегодня в Армении осуществляются несколько инвестиционных программ с вовлечением германского капитала, и мы надеемся, что с улучшением инвестиционной среды германские инвестиции в Армении неизбежно увеличатся», - сказал Пашинян.

Глава армянского правительства отметил, что они также говорили о региональных проблемах.

«По сути, мы также говорили о ситуации в регионе, о вопросах международной повестки дня, и я рад констатировать, что у нас есть взаимопонимание по этим вопросам. Конечно, стабильность и мир в нашем регионе чрезвычайно важны, но также важно отметить, что этот мир и стабильность должны быть результатом многосторонних усилий. Мы также говорили о текущей ситуации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и эта констатация также была сделана в том контексте, что процесс должен быть двусторонним и что не может этот процесс осуществляться в логике односторонности», - сказал Никол Пашинян.