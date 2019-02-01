Доверие граждан к ЕС обусловлено негативным влиянием ЕАЭС – аналитик

Согласно исследованию, проведенному одним из местных институтов на предмет настроенности армянского общества по отношению к международным организациям, около 87% из 800 респондентов в четырех городах Армении считают, что новые власти страны должны углублять отношения с Европейским союзом (ЕС).

Данные исследования сегодня представил руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

По сравнению с подобным же исследованием, проведенным в 2017 году, данные практические не претерпели изменений.

По мнению аналитика, высокое доверие граждан Армении к Евросоюзу обусловлено очевидным негативным влиянием Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Многие не знают, что, например, проблемы людей, ведущих торговлю с Турцией, также связаны с ЕАЭС. Теперь начали работать правила игры ЕАЭС, и наши граждане несут потери. То же самое касается автомобилей... Многие не знают, с чем связано то, что импортеры сегодня сталкиваются с серьезной проблемой. Это начало работать регулирование ЕАЭС», - отметил Степан Григорян.

По мнению аналитику, у нового правительства есть очень хорошая возможность сбалансировать многовекторную политику страны. В то же время, Степан Григорян считает, что ЕАЭС ничего не даст Армении: «Маневрируя в ЕЭАС, пытаясь сделать ЕАЭС более эффективной организацией, есть шанс активнее работать по нашему новому соглашению с Евросоюзом, и уважать мнение людей, углубляя сотрудничество с ЕС, одновременно пытаясь получить что-то в ЕАЭС».

41% респондентов в исследовании считают, что Россия является союзником Армении. 30% считают, что Россия обеспечивает безопасность Армении.

Сравнивая данные с подобным исследованием 2017 года, Степан Григорян отмечает, что после революции доверие к России немного возросло. «Россия во время революции вела себя осторожно и не оказывала заметно большой поддержки прежнему дискредитировавшему себя режиму Армении, вела себя почти нейтрально, и люди это оценили».

Несмотря на то, что отношение к России несколько улучшилось по сравнению с 2017 годом, согласно аналитику, на фоне того, что Армения является союзником России и членом Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), данный показатель все же довольно низкий.

«Россия в последние годы продавала оружие Азербайджану, и это было наступательное вооружение, серьезное вооружение. Понятно, что в нашем обществе есть оговорки в отношении России, но есть и другие факторы. Мы видим, что Россия сегодня говорит одно, а завтра другое. Очевидно, что Россия использует карабахскую проблему для манипуляции Азербайджаном и Арменией, чтобы держать нас ближе», - отметил Степан Григорян.

Также, согласно исследованию, в армянском обществе низко доверие к информации, предоставляемой российскими СМИ. 64% респондентов не доверяют российским телеканалам.

Около 60% респондентов считают, что в случае войны между Арменией и Азербайджаном ОДКБ не будет поддерживать Армению.

По словам Степана Григоряна, в обществе существует достаточно критическое отношение к ОДКБ. Как отметил аналитик, причиной является не только отсутствие поддержки Армении со стороны ОДКБ во время четырехдневной войны в апреле 2016 года, но и запоздалое заявление организации, которое ничего не говорило. 80% респондентов считают, что новые власти Армении должны возобновить переговоры по карабахскому вопросу с Азербайджаном.

Авторы исследования также спросили граждан, насколько они доверяют новым властям в вопросе борьбы с коррупцией. 84,51% опрошенных отметили, что доверяют новому правительству.