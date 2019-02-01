Премьер-министр Армении прибыл в Берлин

Продолжается официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Федеративную Республику Германия. 31 января премьер-министр Республики Армения вместе с супругой Анной Акопян прибыл из Кёльна в Берлин.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, 1 февраля запланированы встречи премьер-министра Республики Армения с высшим руководством Германии - президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. Никол Пашинян также посетит офис Фонда Конрада Аденауэра, где выступит с речью.

Запланированы также встречи премьер-министр Республики Армения с представителями Союза Восточная комиссия - Восточная Европа экономики ФРГ и ведущих немецких компаний.