Правительство ликвидировало общественную телерадиокомпанию «Ширак»

Общественная телерадиокомпания «Ширак» решением правительства ликвидирована. Сегодняшний выпуск новостей телекомпании начался именно с этой новости.

В обосновании решения правительства говорится, что с 2016 года на территории Армении отключено аналоговое вещание и совершён переход полностью на цифровое вещание, а телерадиокомпания «Ширак», осуществляющая аналоговое вещание, не может обеспечить широкую аудиторию. В правительстве считают, что для осуществления цифрового вещания в первую очередь потребуются соответствующее законодательное регулирование и значительные финансовые вложения, что в данный момент нереалистично, следовательно, было решено ликвидировать действующую с 1993 года и финансируемую из госбюджета телерадиокомпанию.

Это решение правительства считают неприемлемым стоящие на пороге безработицы сотрудники телерадиокомпании, которые подчеркивают, что в областях Армении 11 телекомпаний все ещё продолжают осуществлять аналоговое вещание.

В компании работают 55 человек, и еще с сентября ходили разговоры о том, что телекомпания «Ширак» скоро закроется. Директор компании Артур Гандилян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они лишь в сентябре узнали об этом.

«В августе мы представили проект бюджета на 2019 год, было много обсуждений, в первый раз проект бюджета на 2019 год прошёл, но в сентябре мы узнали, что выделенная нам сумма в общий проект бюджета не включена», - сказал директор телекомпании «Ширак».

В прошлом году из государственного бюджета было выделено 94 млн драмов, и, по словам Гандиляна, большая часть денег была направлена на выплату зарплат. А несколько лет назад 12 млн драмов было выделено на переоснащение телекомпании.

Возможно, что причиной этого решения стали также выявленные в Общественной телекомпании злоупотребления. Артур Гандилян сообщил, что у них также были проведены проверки и ничего выявлено не было. «Дважды были проведены проверки, ничего не нашли», - сказал он.

Имущество телерадиокомпании было оценено в 94 млн драмов. Каким способом оно будет отчуждено, пока неясно. Директор Артур Гандилян предлагает вариант для продолжения деятельности телерадиокомпании: «Можно было бы всё это имущество предоставить коллективу, в результате чего мы попытались бы работать как коммерческая телекомпания».

В соответствии с сегодняшним решением правительства, в 15-дневный срок будет создана ликвидационная комиссия.