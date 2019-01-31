2018 год Армения завершила с показателем экономической активности на уровне 5,8%. Такие данные приведены в сегодняшней публикации Национального статистического комитета.

Начиная с 2011 года, Статистический комитет Армении стал измерять изменения в экономике показателем экономической активности. Рост в прошлом году был выше среднего. Средний показатель экономической активности в 2011-2017 годах составил 4,54%, самый низкий показатель был в 2016 году – 0,5%, а самый высокий был в 2017 году – 7,7%.

По мнению члена фракции «Мой шаг», экономиста Артака Манукяна, показатель экономической активности 5,8%, безусловно, не отражает весь потенциал экономики страны, однако нужно учитывать также бархатную революцию 2018 года, которая вызвала у инвесторов некоторое беспокойство.

«Учитывая эту конъюнктуру, этот показатель можно рассматривать как удовлетворительный, но я опять должен повторить в этой части, что количественные показатели необходимы, но не достаточны. Крайне важно также в ходе надлежащей, так сказать, скоординированной деятельности правительства с законодательным органом посредством улучшения законов сделать так, чтобы количественные показатели трансформировались также в качественные изменения», - отметил Артак Манукян.

Согласно госбюджету Армении на 2018 год, прошлый год страна должна была завершить с экономическим ростом на уровне 4,5%.

О вопросе обеспечения качественного сдвига в экономике сегодня на брифинге с журналистами говорил также министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

«Экономическая революция началась с того момента, когда премьер-министр и правительство заявили и подтвердили, что отныне все свободны в вопросе реализации своих идей и программ, и правительство готово оказать всяческую поддержку для беспрепятственной реализации этих программ», - сказал Хачатрян.

По словам координатора гражданского движения «Касецум» («Пресечение»), бизнесмена Самсона Григоряна, прошлый год для малого и среднего бизнеса был тяжелым. «В конкретные месяцы – в августе и сентябре, мы почувствовали экономическую активность, почувствовали рост оборота, но уже начиная с ноября, декабря и до сих пор у нас всё ещё наблюдается спад – спад оборота, причём, думаю, также в экономическом плане», - сказал Григорян.

На вопрос Радио Азатутюн, бывает ли так каждый год или только в этом году наблюдается подобный спад, Григорян ответил: «Конкретно январь является сезонным месяцем, а ноябрь и декабрь - нет. В отличие от других лет, спад ощущается».

По словам Григоряна, особенно для малого и среднего бизнеса важна реализация обещанных правительством Никола Пашиняна реформ в экономике.

«В этом году мы ожидаем скорейшего и полного изменения Налогового кодекса, что, как мы надеемся, приведёт к экономической активности, большему оживлению, именно со стороны сферы бизнеса. Думаю, и народ будет более уверен в будущем и более уверенно будет тратить свои накопленные средства, что приведёт к оживлению нашей внутренней экономики», - отметил бизнесмен.

По мнению Артака Манукяна, главной целью экономической политики властей должно быть обеспечение не только экономического роста, но и экономического развития.

«2019 год – это год решения стратегических подходов и задач. В дополнение нужно также отметить, что этот год в целом достаточно сложный, потому что есть ожидаемые изменения в Налоговом кодексе, некоторая неопределенность по этой части и прочее. Но, тем не менее, я считаю, что есть позитивные сигналы, в особенности та инвестиционная заинтересованность, которая была проявлена по отношению к Армении и по части которой по большому счёту конкурентные преимущества увеличились. То есть, устранение коррупционных рычагов, института кумовства также повышает конкурентоспособность страны в глазах тех инвесторов, которые заинтересованы в стране, а не в отношениях с конкретным лицом», - сказал Манукян.