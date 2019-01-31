Сотрудники скорой помощи призывают «обеспечить им минимальные условия труда»

Со вчерашнего дня некоторые сотрудники скорой помощи в соцсетях публикуют фотографии заявлений об уходе с работы.

В своих заявлениях они, в частности, написали: «Прошу освободить меня от должности, поскольку я не готов без медицинской страховки, в сверхзагруженном режиме, без права на отдых и сон, в течение 24 часов обслуживать боле 30 вызовов, обеспечивая эффективность и качество. Призываю обеспечить работникам минимальные условия для добросовестного осуществления трудовой деятельности».

Жалоба сотрудников скорой помощи обоснованна: сверхзагруженность сегодня действительно имеет место, а число вызово вкрайне велико, говорит директор Службы скорой помощи Еревана Тагуи Степанян.

Врачам за одно круглосуточное дежурство платят 17 тыс. драмов, медсёстрам - 11 тыс. драмов, водителям - 10 тыс. драмов. Врачи, представившие заявления об увольнении, уже поднимали вопросы зарплат и медстрахования.

Касаясь этих проблем, Степанян сказала: «Тем более, когда они увидели, что в поликлиниках зарплаты повысили и предоставили страховки, естественно, наши сотрудники подняли этот вопрос, они хотят, чтобы и им подняли зарплаты и предоставили пакет страхования. Знаете, я тоже поднимала вопрос страховки. И мы ожидали повышения зарплаты. Ну, подождём. Действительно, может быть, что-то изменится».