США не исключают вмешательства Кремля в карабахский конфликт

Соединенные Штаты вновь причислили карабахскую проблему к ряду вызовов, угрожающих безопасности в мире, не исключив вмешательства Кремля.

Вчера директор Национальной разведки США Дэн Коутс вместе с руководителями других американских разведывательных служб представил в Сенате очередной доклад, посвящённый глобальной безопасности, где отмечается, что «напряженность между Арменией и Азербайджаном остаётся возможным источником возникновения широкомасштабного военного конфликта, в который может вмешаться Россия».

При этом, Карабах - не единственный вопрос, в котором американская разведка видит угрозу возможного вмешательства российской стороны.

«Российская атака на украинские корабли в ноябре прошлого года вновь показала, что Кремль готов нарушать международные нормы с целью подавления соседей и достижения своих целей, - заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс. - Даже сейчас, когда экономика России ослабевает, Кремль продолжает свою кампанию по подрыву западных политических структур и структур безопасности и расшатыванию установленного после Второй мировой войны мирового порядка».