Мы должны приблизить зарплаты в госсекторе хотя бы к уровню частного сектора – вице-премьер

По мнению вице-премьера Тиграна Авиняна, есть необходимость сделать зарплаты в государственном секторе конкурентоспособными.

«Я считаю, что есть необходимость в пересмотре всей системы госслужбы, и на моральную сторону необходимо обратить особое внимание. Но если мы хотим создать реально конкурентоспособную государственную систему, мы должны пересмотреть систему госслужбы и приблизить зарплаты в госсекторе хотя бы к уровню частного сектора и сделать их конкурентоспособными, чтобы лучшие кадры на каком-то этапе не уходили в частный сектор», - сказал Авинян, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, не собираются ли власти ввести определенные ограничения в вопросе премирования чиновников.

Сообщения о выплате премий, так называемых «13-х зарплат», в госорганах в конце года вызвали волну критики в соцсетях и СМИ. На фоне бедности и безработицы эти высокие премии многие восприняли как растрату средств налогоплательщиков.