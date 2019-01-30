Будут сделаны серьезные выводы по организации службы скорой помощи в Ереване – министр

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призвал руководство службы скорой помощи обеспечить, чтобы водители карет скорой помощи строго соблюдали все правила дорожного движения и в обязательном порядке использовали звуковые и световые сигналы для получения преимущества перед другими участниками дорожного движения. Об этом Торосян написал на своей странице в Facebook.

Министр призвал других водителей всегда уступать машинам скорой помощи.

«Я только что узнал об очередной аварии с участием машины скорой помощи в Ереване. Как только я вернусь, будут сделаны серьезные выводы по организации службы скорой помощи в Ереване, несмотря на то, что она находится в ведении мэрии Еревана, а не Министерства здравоохранения. Это уже второй подобный случай за последний месяц, что является просто неприемлемым», - написал министр, пожелав пострадавшим в ДТП скорейшего выздоровления.