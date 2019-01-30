Зарплата работников детских садов Еревана вырастет на 20% - мэр города

Заработная плата работников детских садов Еревана вырастет на 20%. Об этом мэр Еревана Айк Марутян заявил в беседе с журналистами после заседания Совета старейшин во вторник.

«Скорее всего, мы это сделаем либо в конце марта, либо в конце апреля. Эта программа пока не касается директоров и заместителей директоров», - сказал Марутян.

Айк Марутян также отметил, что мэрия Еревана объявляет открытый конкурс на развитие города – общий фонд составляет сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов США.

«Я поручил сотрудникам мэрии создать онлайн-платформу для этого конкурса. Муниципалитет выделяет сумму, эквивалентную 1 миллиону доллару, на проекты, которые предложат сами жители Еревана. Они проанализируют эти проекты, представят их и сами же проголосуют за них. Будут реализованы проекты, которые получат наибольшее количество голосов. Таких проектов может быть от одного до десяти. Мы будет следить за онлайн-голосованием, чтобы не было мошенничества», - сказал мэр Еревана Айк Марутян.