На заседании Совета старейшин Еревана обсуждался вопрос использования парковочных мест

По завершении заседания Совета старейшин Еревана мэр столицы Айк Марутян в беседе с журналистами заявил, что помимо выдаваемых в конце года премий бывшие городские власти в 2017 году выдали сотрудникам премии примерно на 287 млн драмов и эту сумму скрыли от общественности, не опубликовав её.

А сегодняшнее заседание Совета старейшин Еревана, которое продлилось около четырех часов, началось с заявления заместителя мэра Айка Саркисяна о том, что есть необходимость в 19 новых штатах. Его предложение было утверждено, однако руководитель оппозиционной фракции «Луйс» Давид Хажакян заметил: «Как получается, что мы увеличиваем штатное расписание, доводя его до 2030 с соответствующим фондом заработной платы, но в бюджете изменения не предусматриваются?»

Вице-мэр Айк Саркисян на это ответил: «В отделе управления будет открыто новое подразделение с 7 штатами, и еще 3 штатами пополнятся другие отделы, в результате чего мы сэкономим около 90 млн драмов».

Долго и бурно обсуждался вопрос парковочных мест. Решением Совета старейшин около 30 хозяйствующим субъектам было разрешено продолжать использовать предоставленные им парковочные места. Многие из этих 30 хозсубъектов также имеют парковочные места на разных площадях Еревана.

Одним из них, к примеру, является бизнес-центр «Элит Плаза», разрешение которого истекло в декабре. Присутствовавший на заседании Совета старейшин директор бизнес-центра Давид Мкоян обратился к членам Совета, попросив не лишать их парковочных мест на площади Шаумяна.

«На подземной автостоянке есть такие углы, где машины так стоят, что для того, чтобы крайняя машина выехала, сначала должны выехать три другие машины. То есть спрос на самом деле очень велик. Предоставленные на площади Шаумяна парковочные места используются на ротационной основе. Призываю всех поддержать бизнес», - сказал директор бизнес-центра «Элит Плаза».

Совет старейшин отклонил просьбу Мкояна, бизнес-центру «Элит Плаза», как и банку «Америя», отныне запрещено использовать площадь Шаумяна в качестве места для парковки.

На вопрос, не следовало ли до того, как запрещать, сначала решить вопрос транспорта, мэр Айк Марутян ответил: «Вы правильно говорите. Но это не означает, что если в данный момент вопрос транспорта находится в процессе решения, мы должны уже становиться у фонтанов и так далее... У нас такой же вопрос и на площади Республики».

Несколько членов Совета старейшин заявили, что площади должны быть возвращены городу.

Руководитель фракции ППА Микаэл Манрикян, отвечая директору «Элит Плаза», сказал: «Вы построили бизнес, построили 17-18-этажное здание, спланировали бы, если для этого здания 120-130 парковочных мест на подземной стоянке не достаточно. Верните площадь Шаумяна ереванцам».

Совет старейшин запретил принадлежащему бизнесмену Самвелу Карапетяну ООО «Ташир груп» продолжать использование служебных парковочных мест на улице Терьяна и утвердил использование служебного парковочного места на территории кафе, действующего на улице Туманяна и принадлежавшего сыну бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого по делу «1 марта».