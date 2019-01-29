Человек, который вошел в филиал банка ВТБ с топором, обезврежен – полиция

Полиция Армении сообщает, что сегодня около 13:50 в отделение полиции Арабкирского района Еревана поступило сообщение о том, что в филиал банка ВТБ на проспекте Баграмяна вошел человек с топором.

Согласно сообщению, сотрудник полиции Главного управления государственной охраны, который нес службу в филиале банка, обезвредил мужчину.

«Последний с места происшествия был доставлен в участок сотрудниками Арабкирского отделения полиции. Обстоятельства выясняются. Ведется следствие», - говорится в сообщении.