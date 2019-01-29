Комиссар ЕС по вопросам расширения в Ереване начнет переговоры с новым руководством Армении

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан сегодня в Ереване начнет переговоры с новым руководством Армении.

Это первый визит высокопоставленного чиновника Евросоюза в Армению после бархатной революции в стране, в ходе которого Брюссель намерен выразить свою поддержку начатым новым правительством реформам, в интервью Радио Азатутюн сказала пресс-секретарь Хана Майя Косьянчич.

«Комиссар в Ереване обсудит ту поддержку, которую Евросоюз предоставляет Армении на пути реформ. Комиссар встретится с новым правительством, президентом Арменом Саркисяном и представителями гражданского общества. Считаю, что в целом главный мессидж визита – поддержка реформаторским усилиям Армении, целью которых является улучшение жизни граждан», - отметила Косьянчич.

Комиссар Хан был одним из первых европейских чиновников, поздравивших Никола Пашиняна в связи с победой его блока на внеочередных парламентских выборах в декабре.

Хан и Пашинян один раз уже встречались, это произошло осенью прошлого года в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

Визит еврокомиссара совпадает с десятилетием программы ЕС «Восточное партнёрство», в рамках которой Брюссель предоставляет содействие шести постсоветским странам, в том числе и Армении, на пути реформ в направлении демократии, защиты прав человека и либерализации экономики.

По словам пресс-секретаря комиссара ЕС, во время ереванского визита Хан затронет также эту программу и укрепление двусторонних отношений.

«Этим визитом он хочет также придать важность приверженности Армении программе «Восточное партнёрство», десятилетие которой отмечается в этом году, и в этом контексте подчеркнуть необходимость максимально широкого регионального сотрудничества, которое будет способствовать процветанию и стабильности не только региона, но и всей Европы в целом», - сказала Радио Азатутюн Майя Косьянчич.