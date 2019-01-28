Сейран Оганян: «Армия выполнила свою задачу после введения чрезвычайного положения»

Радио Азатутюн побеседовало с бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном, которому по делу «1 марта» предъявлено обвинение в свержении конституционнолго строя.

Радио Азатутюн: - Сегодня возбуждён ряд уголовных дел, в основе которых лежит то, что во время событий 2008 года армия была вовлечена в политические процессы. Вы также проходите по уголовному делу. Что Вы можете сказать по поводу вовлеченности армии в те события?

Сейран Оганян: - Эта поствыборная, первомартовская трагедия 2008 года для всех нас является болью. Но мы должны разрешить её правильной уголовно-процессуальной деятельностью, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Сегодня судебно-правовая система и большая армия адвокатов занимаются этим. Мы должны набраться терпения и довести дело до конца. Что касается конкретно меня и армии, предъявленное мне обвинение я не признаю. Я отметил, что оно незаконное, потому что есть много обстоятельств, которые я в дальнейшем могу прояснить. Я также дал разъяснения относительно приказа № 0038, который является ведомственным приказом, и армия была вовлечена в эти поствыборные события президентом республики с соблюдением всех законодательных сторон, после введения чрезвычайного положения. Утром 2 марта я сам объявил, что введено чрезвычайное положение, таковы требования, Вооруженные силы обеспечивают безопасность самых важных элементов, самых важных объектов республики, и она была обеспечена согласно закону об уставе казарменной и постовой службы РА. И я сказал, что если будут нарушения, должны быть законодательные подходы.То есть, мы должны были не допустить, чтобы эти объекты понесли какой-либо урон».

Радио Азтаутюн: - Когда вы говорите, что обвинение не признаёте, речь идёт о том, что Вы не могли уклониться от данного Вам приказа, или Вы считаете, что приказ № 0038 был законным?

Сейран Оганян: - Приказ не имеет никакого отношения к положению. Я это объяснил. Я хочу сказать следующее: армия выполнила свою задачу после введения чрезвычайного положения.