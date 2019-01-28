Пашинян пригласил компанию Apple принять участие во Всемирном –конгрессе ИТ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил генерального исполнительного директора американской компании Apple Тима Кука принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям, который пройдет в Армении в октябре 2019 года.

«С Тимом Куком премьер-министр обсудил работы [Всемирного] конгресса [ИТ] и пригласил компанию принять участие в Конгрессе, а также подумать о том, как они могут работать с Арменией», - в беседе с Радио Азатутюн пояснил главный советник премьер-министра Армении по внешним вопросам Арсен Гаспарян.

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с Тимом Куком 22 января в Швейцарии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. На встрече также присутствовал Арсен Гаспарян, который написал об этом на своей странице в Facebook.