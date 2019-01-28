Премьер-министр Армении принял новоизбранных членов Бюро АРФД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоизбранного представителя Бюро Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Акопа Тер-Хачатуряна и членов Бюро.

«Приветствую вас, уважаемые коллеги. Уважаемый господин Тер-Хачатурян, рад нашему знакомству, хочу поздравить Вас лично и других избранных членов Бюро, пожелать вам всяческих успехов во благо Республики Армения, Республики Арцах (Карабах – ред.) и нашего народа в целом. Конечно, я всегда говорил, что высоко ценю деятельность АРФД, и считаю важным дальнейшее развитие ее деятельности. Наше правительство привержено и стремится к широкому и эффективному сотрудничеству с АРФД, потому что понятно, что у нас нет единого мнения по многим вопросам, но вместе с тем много и вопросов, по которым, по крайней мере, векторы нашего восприятия совпадают. Так что я рад этому поводу и уверен, что мы сможем обсудить текущие вопросы. Я еще раз поздравляю Вас и других членов Бюро с избранием», - сказал премьер-министр Пашинян.

«Спасибо, господин премьер-министр. Прежде всего, я хотел бы лично поздравить Вас с переназначением на пост премьер-министра и поблагодарить за то, что еще до начала Общего собрания АРФД Вы пригласили новых членов Бюро на встречу. Я рад, что есть возможность вести открытый разговор. Как мы отмечаем в наших лозунгах, наша цель - иметь сильную родину и диаспору, и уверен, что в этом направлении есть много областей, в которых мы можем сотрудничать в интересах наших национальных приоритетов. Мы всегда поддерживаем государство, мы самые ярые защитники прав армян, проживающих в Армении, Арцахе, а также на других армянских землях», - сказал Акоп Тер-Хачатурян, передает пресс-служба премьер-министра Армении.

В ходе встречи члены Бюро АРФД сообщили премьер-министру о состоявшемся на днях в Карабахе Общем собрании АРФД, приоритетах и дальнейших планах партии.