ГКЗЭК выявила нарушения в сфере розничной торговли в Ереване

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) выявила нарушения условий равной конкуренции в сфере розничной торговли в Ереване.

По словам председателя комиссии Артака Шабояна, в этой сфере впервые проводится подобное изучение, по этой причине они ограничились тем, что сделали предупреждение хозяйствующим субъектам.

«В частности, предупреждение было сделано примерно 150 хозяйствующим субъектам, 7 из которых – крупные торговые сети, остальные – действующие в разных сферах крупные компании-поставщики. Это решение комиссии носит превентивный характер», - сказал он.

Предупреждение получили крупные супермаркеты «Ереван Сити», «Нор Зовк», «Эврика», «Крпак», «Парма», «Эм Джи». Они, согласно ГКЗЭК, своими действиями могут ограничивать конкуренцию.

Артак Шабоян выделил три крупные проблемы. Первая состоит в том, что некоторые супермаркеты через поставщиков диктуют условия своим конкурентам. «То есть, когда они видят, что в других супермаркетах какой-то товар продаётся дешевле, то заставляют своих поставщиков потребовать от конкурирующих супермаркетов поднять цены на эти товары. В случае, если поставщик не соглашается, крупные супермаркеты отказываются с ним работать», - сообщил Шабоян.

Второй проблемой, по словам главы регулятора, является избирательный подход крупных торговых сетей к своим поставщикам: «То есть, товары некоторых поставщиков лучше демонстрируются, других - хуже. Одним раньше выплачивают [деньги за товар], другим позже и так далее».

Комиссия потребовала от крупных торговых сетей обеспечить справедливые конкурентные условия, предоставляя одинаковые возможности поставщикам аналогичных товаров.

«Нужно установить четкие критерии, требования к поставкам, они должны быть прозрачными и публичными, и предпочтение должно отдаваться тому поставщику, который будет отвечать этим условиям или предложит лучшие условия», - подчеркнул глава ГКЗЭК.

В сфере розничной торговли свою долю вины имеют и крупные поставщики, которые занимают доминирующее положение в своих сферах. Они диктуют условия магазинам, например, требуют от них покупать больше товаров, чем это необходимо магазину, либо заставляют покупать новые товары на рынке, незнакомые потребителям.

«Тем самым, крупные поставщики, занимающие доминирующее положение на рынке, фактически, косвенно требуют, чтобы магазины оказывали им бесплатные маркетинговые услуги. Когда магазины отказываются делать это, крупные поставщики прекращают работать с этими магазинами», - пояснил Шабоян.