Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Отныне у ряда чиновников НС не будет служебных автомобилей - спикер

Здание парламента Армении

Смотрите комментарии

Ряд чиновников и представителей аппарата Национального собрания отныне не будут иметь служебных автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

«Я хочу сообщить вам о решении, принятом еще неделю назад мною и руководителем аппарата НС. Отныне у руководителей отделов аппарата НС, заместителей руководителя аппарата, а также заместителей председателей постоянных комиссий не будет обслуживающих их автомобилей. В то же время количество бензина, выделяемого для других автомобилей, будет значительно сокращено», - написал Мирзоян.

По словам председателя НС, для обеспечения нормальной работы персонала и комиссий будут использоваться дежурные автомобили, которые в отдельных случаях будут осуществлять необходимую транспортировку на основе заранее представленной и обоснованной просьбы.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG