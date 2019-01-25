Премьер-министр Армении прибыл в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию из Швейцарии, где принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сегодня премьер-министр Армении выступит с речью в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве. Председательство в этой организации в 2019 году перешло к Армении, и выступление Пашиняна будет посвящено передаче председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от России к Армении.

Главой исполнительного органа ЕАЭС – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) до конца 2019 года в порядке ротации будет представитель Еревана, экс-премьер-министр Армении Тигран Саргсян.

На выступление Пашиняна сегодня были аккредитованы многочисленные журналисты, в том числе представители зарубежных СМИ. Предполагается, что руководитель Армении также ответит на вопросы журналистов.

Сегодня во второй половине дня также запланирована встреча Пашиняна с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Вечером делегация, возглавляемая премьер-министром Армении, вернется в Ереван.

Встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным сегодня не запланирована. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин и Пашинян часто разговаривают по телефону и часто проводят встречи.