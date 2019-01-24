Правительство предлагает перейти к единой ставке подоходного налога

Правительство в пакете проектов поправок в Налоговый кодекс предлагает перейти к плоской (единой) шкале подоходного налога.

В настоящее время действует трехступенчатая система ставок: 23% - для лиц, получающих зарплату в размере до 150 тыс. драмов в месяц, 28% - для лиц, получающих зарплату в размере от 150 тыс. до 2 млн драмов в месяц, и 36% - для лиц, получающих зарплату в размере более 2 млн драмов в месяц.

В проекте, опубликованном на сайте e-draft.am, предлагается для всех установить ставку подоходного налога на уровне 23%.

Проект, который вступит в силу с 1 сентября этого года, предполагает постепенное снижение ставки подоходного налога до 20% к 2023 году.

Депутат фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») Мане Тандилян отмечает, что фактически есть снижение подоходного налога, но оно не отражается на тех лицах, которые получают зарплату в размере до 150 тыс. драмов и которые составляют 65%.

«Я удивлена подобным предложением, и я считаю, что эта законодательная поправка должна была быть направлена также на улучшение социального положения лиц, получающих низкую зарплату, я уже не говорю о том, что это фактически ведёт к ухудшению ситуации», - отметила Мане Тандилян.

Заместитель министра финансов Арман Погосян не отрицает, что в краткосрочной перспективе получающие зарплату в размере до 150 тыс. драмов, которые составляют около 65%, не почувствуют на себе положительных изменений, но спустя четыре месяца после вступления закона в силу ставка снизится и для них.

«Все те сценарии, которые могли предполагать перераспределение доходов, предполагали большие потери налоговых поступлений в бюджет, чего на данном этапе правительство не могло себе позволить», - сказал Арман Погосян.

Оппозиционный депутат Мане Тандилян предлагает применить 20-процентную ставку к лицам, получающим зарплату в размере до 150 тыс. драмов, с момента вступления проекта в силу, поскольку с 1 июля 2019 года планируется повысить ставки акцизов на сигареты и алкогольные напитки, а также ввести акцизный налог на новые виды товаров, например, на газированные напитки.

Согласно другой поправке, о которой еще в предвыборный период говорил премьер-министр Никол Пашинян, компании с оборотом до 24 млн драмов будут освобождены от всех видов налогов и за каждого зарегистрированного работника будут платить ежемесячно подоходный налог в размере 5000 драмов. В проект включен слишком большой список тех организаций, которые не могут считаться субъектами микробизнеса - от консалтинговых компаний до организаций, занимающихся коммерческой деятельностью.

«Они предполагают наличие достаточных профессиональных навыков у предпринимателей, и они могут самостоятельно рассчитывать и выполнять свои налоговые обязательства. Это во-первых. И во-вторых, эти виды деятельности характеризуются относительно высокой доходностью», - отметил замминистра финансов.

Компании, предоставляющие бухгалтерские, юридические и вообще консалтинговые услуги, не только не могут воспользоваться льготами, предоставляемыми микропредприятиям, но также должны быть переведены из режима налога с оборота в режим налога на добавленную стоимость.

Член Расширенного совета по совершенствованию политики доходов Министерства финансов Владимир Шатверов отмечает, что в первоначальном варианте это изменение отсутствовало, между тем оно содержит риски и может предполагать повышение цен на эти услуги.

«Компании, работающие с налогом с оборота, в основном обслуживают малые и средние предприятия, потому что крупные предприятия так или иначе уже работали в налоговой сфере. Изменение предполагает, что цены на услуги повысятся, и бремя подорожания этих услуг ляжет как раз на малый и средний бизнес, - сказал Владимир Шатверов. - В нашей стране подобные услуги очень важны для бизнеса, потому что у нас постоянно меняющийся Налоговый кодекс и очень серьезные санкции, которые предполагают, что даже по причине случайной ошибки бизнес может понести существенные убытки».

Мане Тандилян добавляет: «Есть разные негативные отзывы от хозяйствующих субъектов. По моему представлению, вновь были внесены изменения, которые не были вынесены на широкое обсуждение с заинтересованными сторонами».

Пакет, включающий проект закона РА «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения» и проекты смежных законов, после подведения итогов общественного обсуждения будет представлен правительству. После одобрения правительством он будет внесён в Национальное собрание.