Бывший военнослужащий рассказал, как в 2008 году избирали Сержа Саргсяна

Перед президентскими выборами 2008 года, предшествовавшими кровавым событиям 1 марта, высокопоставленный представитель Вооруженных сил Армении – заместитель начальника Генштаба ВС Энрико Априамов, «рота за ротой» приказывал военным на выборах избрать Сержа Саргсяна. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн рассказал врач-стоматолог Давид Меграбян, который в 2007-2009 годах проходил срочную военную службу.

Меграбян добавил, что в день выборов военные даже не голосовали: уже заполненные от их имени бюллетени просто были брошены в урну.

«Я служил в учебной воинской части связи Арташата, я был курсантом. Перед выборами в феврале 2008 года военную часть посетил генерал-лейтенант Энрико Апирамов, который в то время был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил, рота за ротой он проводил беседы, говорил, что наш верховный главнокомандующий - Серж Саргсян, его мы должны избрать, другого варианта нет, - рассказал Меграбян и продолжил: - И даже не было необходимости, честно говоря, нам избирать. Мы участвовали в выборах в Арташате, я не помню, какой это был избирательный участок. Там они уже по нашим военным билетам избирали».

Он также рассказал, что во время событий 2008 года офицерский состав перевезли в Ереван: «Во время этих событий старослужащие: сержантский и офицерский составы были в Ереване, остальные - сержанты вместе с полицейскими контролировали магистраль, ведущую в Ереван. Посещений в воинской части не было, мы ни о чём не знали».

После примерно 17 лет пребывания на должности сначала заместителя начальника, а затем первого заместителя начальника Генштаба ВС, 3 мая 2017 года, указом президента Армении Сержа Саргсяна, генерал-лейтенант Энрико Априамов был освобожден от занимаемой должности и от военной службы. Уже на следующий день, 4 мая, решением тогдашнего премьер-министра Карена Карапетяна, он был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Вскоре после бархатной революции, произошедшей в апреле-мае 2018 года, Энрико Априамов был освобожден от этой должности согласно собственному заявлению.

Сейчас Апямамов является советником министра обороны Армении на общественных началах. Сегодня в беседе с Радио Азатутюн он опроверг утверждение о том, что в 2008 году приказал военнослужащим голосовать за Сержа Саргсяна.

«Я не давал инструкций и вообще этим не занимался. Они лгут», - заявил генерал.

Кстати, Энрико Априамов был тем военным, который 9 апреля 2008 года, в день инаугурации Сержа Саргсяна, руководил военннным парадом, прошедшим на площади Свободы в Ереване.