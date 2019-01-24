«Не идите по пути АОД» - акция протеста у здания правительства

Сегодня у здания правительства акцию протеста под лозунгом «Не идите по пути АОД» провёл гражданский активист Вардгес Гаспари.

Гаспари заявил, что считает неприемлемым увольнение Артура Григоряна с должности начальника Инспекционного органа охраны природы и недр.

«Власть должна говорить с народом прямо и честно. Маскировать это, говоря: «мы заменяем эти кадры, в частности Артура Григоряна, на лучшие кадры», это просто неприемлемо. Это неверный путь, это тот неверный, нечестный подход, это то, что произошло в годы правления АОД, которому я также симпатизировал и чьим сторонником был, как являюсь сторонником блока «Мой шаг», - сказал Гаспари и продолжил: - Большинство представителей нынешней власти мы считаем неопытными, мы их терпим, а в чём был недочёт Артура Григоряна, который нельзя было стерпеть и нужно было его срочно уволить?»

21 января решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артур Григорян был освобожден от должности начальника Инспекционного органа по охраны природы и недр.