Главным вызовом для Армении является экономическое укрепление демократии – Пашинян

Главным вызовом для Армении сейчас является экономическое укрепление демократии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Давосе в ходе дискуссии «Формируя будущее демократии».

В этой дискуссии, в рамках которой в основном обсуждались социальные сети и вызовы, стоящие перед демократией в эпоху фейковых новостей, помимо премьер-министра Армении также приняли участие лидеры Колумбии и Непала.

Ведущий дискуссии задал первый вопрос Пашиняну: какой самый главный вызов на пути демократии? Премьер-министр Армении напомнил, что после произошедшей в прошлом году ненасильственной, демократической революции в Армении были проведены свободные, демократические и прозрачные парламентские выборы, и сейчас страна достигла больших успехов в вопросе демократии, а вызов состоит в том, чтобы сделать граждан экономически более сильными и независимыми.

«Перед нами также стоят большие вызовы, и самым большим вызовом является экономическое укрепление нашей демократии. Дело в том, что в течение долгого времени у нас была большая проблема в связи с избирательными взятками. Когда люди были вынуждены брать взятки из-за своей бедности. Конечно, революция временно освободила людей от этого обязательства, но теперь нам необходимо сделать наших граждан сильнее и независимее с экономической точки зрения», - отметил Пашинян.

Премьер заявил, что сейчас правительство Армении собирается освободить микробизнес от налогов, таким образом побуждая граждан на шаги в деле преодоления бедности, а также собирается упросить законодательное поле для привлечения иностранных инвестиций.

«Нашим главным вызовом является экономическое укрепление нашей демократии, и мы надеемся привлечь новые иностранные инвестиции, потому что мы смогли бороться с коррупцией, смогли установить реальное верховенство закона, и мы намерены упростить законодательное поле, чтобы привлечь иностранные инвестиции», - отметил Никол Пашинян.

Коснувшись отношений между правительством и средствами массовой информации, Пашинян подчеркнул, что нормально, когда в отношениях между СМИ и правительством есть некоторая напряженность. Пашинян напомнил, что сам в прошлом был журналистом, главным редактором и политзаключенным и может заявить, что сейчас СМИ в Армении свободны, как никогда прежде.

«Но не все журналисты согласны со мной, потому что считают преувеличением утверждение о том, что СМИ в Армении абсолютно свободны, но я могу утверждать это. И знаете, я думаю, что это нормально, когда отношения между средствами массовой информации и правительством в какой-то степени напряженные, потому что мы видим, что сейчас во всем мире мало доверия к правительствам, и это может быть связано с тем, что сейчас все члены общества знают о высокопоставленных чиновниках больше, чем знали раньше. Потому что каждая деталь может повлиять на веру людей в политиков, министров и т.д.», - отметил премьер-министр.

Что же касается соцсетей, то Пашинян заявил, что осуществить революцию в Армении стало возможно благодаря соцсетям, и теперь он вынужден посредством прямых трансляций на своей странице в Facebook бороться с направленными против него фейковыми новостями.

«Мы совершили нашу революцию с помощью социальных сетей, потому что мы находились в медийной блокаде, и мы смогли добиться прорыва благодаря социальным сетям. Но теперь я продолжаю вести прямые трансляции на своей странице в Facebook, и когда я пытаюсь разоблачить какую-то фейковую информацию обо мне или о правительстве, меня критикуют, заявляя, что я оказываю давление на СМИ. Это очень интересная ситуация», - пояснил премьер-министр Армении.

Говоря о фейковых новостях, Пашинян отметил, что они, возможно, не оказывают большого влияния в условиях, когда одна политическая сила имеет значительное большинство, однако когда силы почти равны, фейковые новости в состоянии изменить результаты выборов. Это проблема, и пока никто не знает, как бороться с этим явлением.

«Весьма возможно, что публикация одного или двух лживых материалов в последнюю минуту может повлиять на результаты выборов, что, конечно, является большой проблемой. Что можно сделать в этом случае?... Но я хочу с гордостью заявить, что Армения была признана страной со свободным Интернетом, и эта свобода приводит к возможности обмена новостями и прозрачности. Но она, конечно, также открывает огромное поле для фейковых новостей, что, несомненно, может повлиять на реальную картину и в нашей стране, и в мире. Но если быть честным, я не знаю, что делать в данной ситуации. Если кто-нибудь знает, то это будет хорошей новостью для всех нас», - сказал премьер.

Всемирный экономический форум в Давосе завершит свои работы 25 января. Давосский форум, проводимый ежегодно с 1971 года и на несколько дней собирающий влиятельных политических и экономических деятелей со всего мира, считается одной из важных международных площадок для дискуссий и достижения экономических и политических соглашений.