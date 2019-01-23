В Минздраве обсуждают вопрос о повышении возрастного порога для вакцинации от вируса папилломы

Министерство здравоохранения Армении обсуждает вопрос о повышении возрастного порога для вакцинации против вируса папилломы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Завтра мы обсудим, позволим ли мы другим возрастным группам получать эту вакцину бесплатно, а не ограничивать число тех, кто пользуется этой возможностью. Скорее всего, решение будет принято, и если оно будет принято, мы объявим, о каком возрастном пороге идет речь», -сказал Торосян.

Отметим, что, по мнению экспертов, вирус папилломы человека является одной из основных причин рака шейки матки. По официальным данным, рак шейки матки является вторым в Армении по распространенности видом рака. С целью предотвращения распространения этой болезни, от вируса папилломы с декабря 2017 года вакцинируют девочек в возрасте от 9 до 13 лет. Вокруг этого вида вакцинации в обществе идут различные дискуссии.