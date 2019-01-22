На зимней сессии ПАСЕ обсуждались выборы в Армении

На заседании 21 января, в первый день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), были обсуждены досрочные парламентские выборы в Армении и президентские выборы в соседней Грузии. Руководители наблюдательских групп ПАСЕ, наблюдавших за этими выборами, представили свои оценки.

Глава наблюдательской миссии ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах в Армении, польский депутат Александр Почей дал высокую оценку этим выборам, отметив, что они были свободными и справедливыми, а прежде повторявшихся избирательных нарушений на этот раз не было.

«Состоявшиеся 9 декабря внеочередные выборы в Армении были проведены в соответствии с основными свободами и пользовались широким общественным доверием», - сказал он.

Глава наблюдательной миссии ПАСЕ поздравил народ Армении, в то же время, отметив, что проведения одних демократических выборов недостаточно, необходимо законодательными реформами консолидировать демократические процессы.

Он отметил, что были зафиксированы случаи запугивания людей через социальные сети, чем можно объяснить низкую явку на выборах.

Александр Почей отметил, что открытие дебаты в ходе парламентских выборов способствовали активной агитации, в то же время, он выразил обеспокоенность по поводу оскорбительной риторики в Интернете. Он положительно оценил теледебаты, состоявшиеся 5 декабря на Общественном телевидении и продлившиеся более трех часов.

Говоря о голосах, полученных политической силой во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, глава наблюдательной миссии отметил: «70% голосов, отданных за одну партию, - это большое доверие и большая ответственность».