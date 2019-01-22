Фальсификация кровавых событий 1 марта началась с учебников - историк

Фальсификация кровавых событий 1 марта 2008 года началась еще с учебников по истории, утверждает историк Ваграм Токмаджян. Документальный фильм «Дело № 1-ое марта», показанный на днях по телеканалу «Пятый канал», по его словам, является продолжением попыток сфальсифицировать историю в пользу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя по делу «1 марта».

«Фильм является одним из механизмов линии защиты Кочаряна», - отметил историк.

Ваграм Токмаджян с первого дня участвовал в митингах, возглавляемых первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Он был очевидцем нападения полицейских на демонстрантов на площади Свободы на рассвете 1 марта, а также развития событий на протяжении всего того дня. Он утверждает, что в фильме искажена история. Зафиксированное он опубликовал на сайте «Площадка проверки фактов». Даже день начала митингов в фильме указан неверно. В фильме говорится о 19 февраля, когда двери избирательных участков еще не закрылись. Между тем, митинги начались с 20 февраля. Согласно фильму, «по данным полиции, в палатках было найдено большое количество железных прутьев, гранат и огнестрельного оружия», между тем, это заявление даже в результате следственных действий прежних властей никак не было обосновано, напомнил Ваграм Токмаджян.

«В рамках открытого в 2008 году дела это не было доказано, - отметил историк и продолжил: - Следующее обстоятельство, что демонстранты стреляли в полицейских. Об этом в фильме говорит уже Роберт Кочарян, и это неоднократно повторенный тезис. Опять-таки, ни одному человеку, проходившему по делу о событиях 1 марта 2008 года, не было предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия и боеприпасов или в стрельбе в полицейского. Все заявления Кочаряна были опровергнуты судебными процедурами прежних властей».

Авторы фильма, говоря о снайперах, своими вопросами ставят под сомнение тот факт, что указанные силовики действовали по приказу властей, более того, они пытаются втянуть в эту историю «третью силу», отметил Токмаджян, напомнив, что о том, что в составе сил полиции были снайперы, в свое время заявил и член группы по сбору фактов, представитель Республиканской партии Самвел Никоян.

В фильме о кровавых событиях 1 марта использованы также слова члена «Армянского национального конгресса» Владимира Карапетяна. Карапетян отметил, что из его довольно объемных высказываний было использовано лишь несколько предложений, они не искажены, но здесь есть другая проблема. «Речь идёт о том, какие комментарии, какие оценки даются в фильме, и они полностью искажены», - сказал Карапетян.

Показ этого фильма вызвал возмущение очевидцев событий 1 марта. Они потребовали противодействовать этим попыткам сфальсифицировать историю показом расследовательского фильма публициста Тиграна Паскевичяна «Потерянная весна Армении».

Сбор подписей в Facebook инициировал специалист по общественным связям Карен Товмасян. Число присоединившихся к сбору подписей умножилось. Общественное телевидение пошло навстречу требованию общественности. Сегодня вечером впервые по Общественному телевидению будет показан фильм «Потерянная весна Армении». Он был снят в 2011 году.

Исполнительный директор Общественного телевидения Маргарита Григорян сообщила Радио Азатутюн, что Общественное телевидение также снимает документальный фильм о событиях 1 марта 2008 года, он будет показан 1 марта, в 11-ю годовщину трагических событий.