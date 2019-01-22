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Культура

Стали известны номинанты на премию «Оскар»

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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».

Среди претендентов на лучший фильм «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Власть» и «Чёрная пантера».

На лучшего актера претендуют Вигго Мортенсен, Брэдли Купер, Рами Малек, Кристиан Бэйл и Уиллем Дефо.

А на лучшую актрису - Леди Гага, Мелисса Маккарти, Ялица Апарисио, Гленн Клоуз и Оливия Коулмен.

Вручение премии «Оскар» в этом году состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

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