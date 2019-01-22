Геворг Мурадян избран председателем Совета попечителей ЕГУ

Геворг Мурадян единогласно избран председателем Совета попечителей Ереванского государственного университета (ЕГУ).

Мурадян является старшим научным сотрудником физического факультета ЕГУ, основателем компании «Метрика».

Председателем Совета попечителей ЕГУ был третий президент Армении, экс-премьер-министр Серж Саргсян, но после отставки он также отказался от этой должности.

Поскольку изменился состав правительства, прежние чиновники, которые были включены в управляющие советы университетов, также прекратили свою деятельность на данных должностях.

Совет попечителей избирает ректора, обсуждает и утверждает структуру, бюджет, штатное расписание, план стратегического развития вуза и так далее.