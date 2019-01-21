Я сам себя не премировал и не буду премировать – мэр Еревана

«Я сам себя не премировал и не буду премировать», - сегодня в программе «Фейсбуковская пресс-конференция» в прямом эфире Азатутюн ТВ заявил мэр Еревана Айк Марутян.

На вопрос Радио Азатутюн, получили ли они ответ из Министерства юстиции о том, можно ли опубликовать список получателей премий, Марутян ответил: «Письмо мы пока не получили. Естественно, я сам себя не премировал и не буду премировать. Мое пребывание на должности мэра – это очень принципиальный вопрос, он не связан с деньгами».

«Общественность знает число 474 миллиона. Хочу отметить, что это уже было предусмотрено бюджетом на 2018 год, и мы, как было предусмотрено, так и распределили. А в 2019 году уже пересмотрим все вознаграждения, оценим - на самом ли деле эти люди принесли столько пользы государству, и в соответствии с этим решим, сколько они должны получить», - отметил мэр Еревана.

Касаясь проблемы вывоза мусора, Айк Марутян отметил, что демонтаж мусоропроводов в зданиях должен осуществляться с согласия граждан, поскольку они принадлежат жильцам здания.

На вопрос, перемещался ли он в «лифтах смерти», о которых говорил Никол Пашинян, Марутян ответил: «Да, я часто в них перемещаюсь, когда иду в дом к отцу, очень хорошо знаком с этой проблемой, и мы её решим. Около 3 800 лифтов вообще должны быть заменены, это должно быть осуществлено примерно в течение 2-3 лет. Сейчас мы уже проводим инвентаризацию, определяя, каков объем работы. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы должны понять, откуда взять финансы, чтобы это осуществить».

Марутян добавил, что раз в год МЧС проводит проверку, и только в случае положительного мнения они разрешают эксплуатацию лифта.